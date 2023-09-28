Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"

В четверг, 28 сентября 2023 года, под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы финансирования проектов обрабатывающей промышленности, транспортной и коммунальной инфраструктуры и утвердили отчет по рискам холдинга за II квартал 2023 года.

Фото: primeminister.kz

Он включает в себя карту рисков, план по управлению ими, информацию о ключевых индикаторах и реализованных рисках, а также сведения о финансовых рисках в разрезе холдинга и его дочерних организаций.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, утверждены отчет службы внутреннего аудита за II квартал текущего года и скорректированный план мероприятий на 2019-2023 годы, а также рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности холдинга.