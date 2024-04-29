Заморозки, осадки и туман ожидаются в Казахстане

Какой будет погода в Казахстане во вторник, 30 апреля 2024 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", погода на большей части республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре – сильные дожди, в горных районах юга-востока – осадки в виде дождя и снега.

"По республике ожидается усиление ветра, на западе, в центре, на востоке – гроза, на западе, северо-западе – град, на западе, в центре, на юге – шквал, на юго-западе, юге – пыльная буря, на севере, юго-востоке – туман. Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской областей ожидаются заморозки -2°C", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, на большей части Мангистауской, на западе, юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Абайской, на юге Карагандинской областей сохраняется , на западе Жетысуской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

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