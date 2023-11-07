В Минюсте расторгли договор с одной из предыдущих компаний по делу Стати

Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства 7 ноября высказался по делу Стати, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Ескараев сообщил, что Минюст будет продолжать свою работу по делу Стати в рамках предусмотренных законодательством.

"Мы работаем в рамках законодательства. В нескольких юрисдикциях эта работа продолжается. По линии Люксембурга, Молдавии и Казахстана – в уголовном порядке расследование идет. В других странах – в гражданском процессе идет, в рамках арбитражного процесса идет работа. По многим юрисдикциям работа ведется. Казахстан ни одного тенге не заплатил", – заявил глава Минюста.

Министр также отметил, что изменилась тактика со сменой министров –перенесены ориентиры и в целом работа перестроена.

"Работа продолжается, в этом ключе с новыми компаниями, мы расторгли (договор – Прим. ред.) с одной из предыдущих компаний. Работа в этом плане перестроена", – указал Азамат Ескараев.

29 сентября министр юстиции Азамат Ескараев также прокомментировал ход дела молдавских предпринимателей Стати против Казахстана, которое рассматривается в нескольких странах. Тогда он опроверг миллиардные расходы по этому делу.