Покровительство за раскопки: чиновника из Улытауской области задержали за взятку

Руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области подозревают в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикора за 12 февраля 2024 года, чиновника подозревают в получении взятки в размере двух млн тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство.

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается". Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно об аналогичном случае в Алматы: чиновника подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге.