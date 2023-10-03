Холдинг "Байтерек" профинансировал с начала года более 30 проектов обрабатывающей промышленности

На заседании правительства и. о. председателя правления холдинга "Байтерек" Нурболат Айдапкелов рассказал, как осуществляется государственная поддержка проектов по обрабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

Холдинг "Байтерек" оказывает поддержку объектам предпринимательства в разных секторах экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности.

Как сообщил и. о. председателя правления холдинга, в рамках господдержки проектов по обрабатывающей промышленности группой компаний "Байтерек" по итогам восьми месяцев 2023 года профинансировано 34 проекта на общую сумму 468,4 млрд тенге. Это машиностроительная, строительная, химическая, пищевая, сельскохозяйственная и легкая промышленность.

"В разрезе дочерних организаций холдинга по линии Банка развития Казахстана профинансировано 17 проектов на сумму 358 млрд тенге и по линии Фонда развития промышленности – 16 проектов на сумму 109,4 млрд тенге. Также по линии Аграрной кредитной корпорации (АКК) за счет собственных средств профинансирован один проект на сумму 97 млн тенге. Выделенные средства QIC находятся на освоении". Нурболат Айдапкелов

В целом, по его словам, холдингом привлечено в этом году 621,5 млрд тенге в качестве средств господдержки. В частности, через Банк развития Казахстана – 103,8 млрд тенге, Фонд развития промышленности – 482,2 млрд тенге и Qazaqstan Investment Corporation – 35 млрд тенге.

При этом и. о. председателя правления холдинга напомнил, что глава государства в своем послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" поручил сделать основной упор на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. В связи с этим "Байтерек" совместно со своими дочерними организациями продолжит осуществлять финансовую поддержку проектам обрабатывающей промышленности.

"Так, в настоящее время со стороны БРК одобрено к финансированию 20 проектов на сумму 476 млрд тенге, со стороны ФРП – 14 проектов на сумму 160,9 млрд тенге, со стороны АКК – два проекта на сумму 2,7 млрд тенге и со стороны QIC – три проекта на 8 млрд тенге". Нурболат Айдапкелов

Например, среди проектов профинансировано на 91 млрд тенге производство автомобилей ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" в Алматы, на 17 млрд тенге – производство ТОО "Talas Investment Company" цианида натрия, 2,5 млрд тенге – проект ТОО "Green works" по переработке молочной продукции и на 4,9 млрд тенге – завод по горячему цинкованию ТОО "Казахстанский завод горячего оцинкования" в Сарани (Карагандинской области).

Помимо этого, у дочерних компаний холдинга на разной стадии рассмотрения находятся по несколько десятков проектов. У Банка развития Казахстана – 42 проекта на общую сумму финансирования 1,5 трлн тенге, у Фонда развития промышленности – 37 проекта на общую сумму финансирования 266,2 млрд тенге и у Qazaqstan Investment Corporation – 16 проектов на общую сумму 41,4 млрд тенге.

"Таким образом, учитывая поставленную задачу в части развития обрабатывающей промышленности, перед холдингом стоит важная задача становления в качестве проактивного финансового оператора, реализующего проекты в новых точках роста". Нурболат Айдапкелов

Вместе с тем для более полного охвата финансовыми инструментами Фонда развития промышленности сейчас идет работа по открытию его представительства в четырех регионах – Атырау, Шымкенте, Семее и Костанае.

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