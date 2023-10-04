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Немецкие специалисты обучат казахстанских фермеров производить молоко

Немецкие специалисты обучат казахстанских фермеров производить молоко Фото: pixabay
Повышение квалификации в области производства молока будет проводиться на базе учебного научно-производственного центра "Байсерке Агро" в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Трехсторонний договор о сотрудничестве был подписал во время недавней поездки Касым-Жомарта Токаева в Германию.

"GFA Consulting Group GmbH (Германия), Казахский агротехнический университет и холдинг "Байсерке Агро" подписали трехсторонний договор о сотрудничестве в сфере обучения работников животноводческой отрасли. В рамках договора будет создан Центр консалтинга и обучения для производителей молока. Инициатор проекта – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.

Для обучения фермеров и работников аграрной отрасли агрохолдинг предоставит инфраструктуру с готовым общежитием на 30 мест, столовую, учебные классы для прохождения теории, молочно-товарную ферму с современными типами доения для получения практических навыков.

Аналогичный центр уже действует на севере страны, где обучаются специалисты 16 пилотных хозяйств Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Практическая работа направлена на повышение продуктивности коров, проведения анализа кормов, составления и соблюдения протокола работ на ферме.

Накануне Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане.

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