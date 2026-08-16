День влюбленных в небо: на аэродроме Байсерке проходит авиационный фестиваль

В селе Байсерке Илийского района Алматинской области стартовал ежегодный авиационный фестиваль "Небо Байсерке – 2026", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие под открытым небом собрало любителей авиации, профессионалов отрасли, жителей и гостей региона.

На пресс-конференции, состоявшейся в рамках авиационного фестиваля, обсуждались вопросы развития малой авиации в Казахстане, привлечения молодежи к техническим специальностям, формирования авиационной культуры и повышения туристического потенциала Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

На встрече присутствовали председатель правления АО "СП "Байтерек", летчик-космонавт Айдын Аймбетов, руководитель общественного объединения аэроклуба "Отан" Юрий Ельцов, генеральный директор авиационного центра "Тянь-Шань" Владимир Анцупов и президент Казахстанской ассоциации малой авиации Омирбек Кенесбаев.

Фото: акимат Алматинской области

На пресс-конференции эксперты отметили, что авиация не должна ограничиваться профессиональной сферой. По их мнению, авиация является одним из важных направлений, способных повысить интерес молодежи к технике и инженерии и помочь им в выборе будущей профессии.

В этой связи особое внимание было уделено роли общественных авиационных мероприятий. Такие платформы позволяют жителям не только непосредственно познакомиться с возможностями авиации, но и встретиться со специалистами, работающими в этой области.

Фото: акимат Алматинской области

Представители отрасли отметили, что особенно важно повышать интерес детей и подростков к таким профессиям, как пилоты, инженеры и техники. Увидев авиационную технику своими глазами, Общение с профессионалами и знакомство с эксплуатацией воздушных судов могут помочь молодым людям определить свое будущее профессиональное направление.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос развития малой авиации. Эксперты отметили, что для продвижения этого направления важно формировать авиационную культуру в обществе, широко распространять информацию о возможностях воздушного пространства и систематически проводить массовые мероприятия.

После пресс-конференции началась основная программа праздника "Небо Байсерке – 2026". В небе над аэродромом парили самолеты, а на площади публике была представлена ​​авиационная техника. Различные шоу и образовательные программы стали основной частью праздника.

Гости мероприятия имели возможность увидеть авиационную технику вблизи и познакомиться с жизнью и работой авиационной отрасли. Специалисты предоставили посетителям информацию об особенностях самолетов и авиационных специальностях.

Фото: акимат Алматинской области

Дети и подростки также проявили большой интерес к празднику. По словам организаторов, одной из главных целей мероприятия является превращение интереса молодого поколения к миру неба в реальные знания и профессиональную подготовку. Ориентация.

"Небо Байсерке – 2026" направлен на популяризацию авиации, а также на ознакомление с туристическими возможностями Алматинской области. Организаторы отметили, что, объединив авиацию и туризм, можно повысить интерес к региону.

Природные особенности и открытые пространства Алматинской области позволяют развивать направления авиационного туризма. В этом контексте фестиваль рассматривается не только как демонстрация авиационной техники, но и как платформа для представления туристических достопримечательностей региона с новой точки зрения.

В ходе мероприятия гармонично сочетались опыт профессионалов, демонстрации авиационной техники и программы для публики. Для посетителей это стало возможностью познакомиться с миром авиации вблизи и получить новые впечатления, а для молодежи – образовательным событием, заставляющим задуматься о будущей профессии.

В этом и заключается главная идея "Небо Байсерке – 2026" – приблизить авиацию к публике и продемонстрировать ее возможности. Ведь ребенок, который сегодня с интересом смотрит на самолет в небе, вполне может стать завтра пилотом, авиационным инженером или техником.

Таким образом, авиационный праздник, проходящий в Байсерке, не ограничивается впечатляющей выставкой самолетов, а стал значимой платформой для развития малой авиации, направляя молодежь к техническим специальностям и демонстрируя туристический потенциал Алматинской области.