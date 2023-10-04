Единые требования к аудиторам в ЕАЭС: Мажилис ратифицировал соглашение

Депутаты Мажилиса Парламента РК 4 октября 2023 года приняли законопроект "О ратификации соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано главами государств 19 апреля 2022 года в Москве.

По словам заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, цель cоглашения – сформировать единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС, поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений.

"Соглашение определяет единые требования к аудиторам, аудиторским организациям, возникновению и прекращению права на осуществление аудиторской деятельности, экзаменам, внешнему контролю качества и стандартам аудиторской деятельности". Ерулан Жамаубаев

Соглашение вступает в силу в два этапа:

после ратификации в государствах-членах начинают работать статьи, посвященные организационным вопросам создания единого рынка аудиторских услуг;

единый рынок начнет функционировать с даты, определенной решением Высшего совета Союза.

Соглашение также регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов одного государства в другие государства ЕАЭС.