Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Единые требования к аудиторам в ЕАЭС: Мажилис ратифицировал соглашение

Казахстан аудит проверка Фото: freepik
Депутаты Мажилиса Парламента РК 4 октября 2023 года приняли законопроект "О ратификации соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано главами государств 19 апреля 2022 года в Москве.

По словам заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, цель cоглашения – сформировать единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС, поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений.

"Соглашение определяет единые требования к аудиторам, аудиторским организациям, возникновению и прекращению права на осуществление аудиторской деятельности, экзаменам, внешнему контролю качества и стандартам аудиторской деятельности".Ерулан Жамаубаев

Соглашение вступает в силу в два этапа:

  • после ратификации в государствах-членах начинают работать статьи, посвященные организационным вопросам создания единого рынка аудиторских услуг;
  • единый рынок начнет функционировать с даты, определенной решением Высшего совета Союза.

Соглашение также регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов одного государства в другие государства ЕАЭС.

Читайте также

Казахстанский тяжелоатлет завоевал бронзу на Азиатских играх в Ханчжоу
Казахстанский тяжелоатлет завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу
стоимость бензина
Главное за день: вода для Астаны, ядовитые секты и стоимость бензина
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
В Алматы учеников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки кори
Жадра Жулмухаметова
ЕАЭС Мажилис Парламента РК МФ РК Правительство РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления