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Заморозки до -3, дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 6 октября

Заморозки до -3, дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 6 октября Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 6 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на остальной части территории республики сохраняется преимущественно погода без осадков.

"По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке – порывистый ветер. Ночью в центре, на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -3°С", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что:

  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей;
  • высокая пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Мангистауской областях, на юге, востоке Атырауской области.

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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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