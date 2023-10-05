Заморозки до -3, дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 6 октября
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 6 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на остальной части территории республики сохраняется преимущественно погода без осадков.
"По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке – порывистый ветер. Ночью в центре, на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -3°С", – говорится в сообщении.
Также синоптики рассказали, что:
- чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей;
- высокая пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Мангистауской областях, на юге, востоке Атырауской области.
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