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Ветер, туман, заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 18 октября

Ветер, туман, заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 18 октября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части страны, с чем сохранится ясная, преимущественно без осадков погода.

По прогнозу, лишь на северо-западе, ночью на юго-западе и днем на юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, ночью в Актюбинской области возможны осадки (дождь, мокрый снег).

По республики синоптики  прогнозируют усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

В центре, в горных районах Жетысуской области – заморозки до 3 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

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