За безопасность и охрану окружающей среды: в КМГ наградили отличившихся сотрудников

Работников дочерних предприятий Национальной компании "КазМунайГаз" наградили за вклад в производственную безопасность, охрану труда и окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Также к награде представили компании-лидеры в данных областях. Церемония награждения прошла на VIII Ежегодном форуме генеральных директоров КМГ "Лидерство в развитии культуры безопасности".

"КазМунайГаз" уделяет приоритетное внимание созданию безопасных условий труда и защите здоровья всех, кто связан с нашей деятельностью, а также сохранению экологической устойчивости в регионах, где мы работаем. Эти ценности для нас неоспоримы", – подчеркнул председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Лучшими наблюдателями карты безопасности "Қорғау" для предотвращения несчастных случаев и производственного травматизма в группе компаний КМГ стали: старший инженер-технолог ТОО "Атырауский НПЗ" Матвей Гернер, мастер по электрохимической защите и воздушным линиям Актюбинского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" Асхат Есенбаев и мастер участка подготовки нефти АО "Эмбамунайгаз" Ерболат Қуанышалиев.

Стоит отметить, что система карты безопасности "Қорғау" позволяет управлять рисками в области безопасности, охраны труда и окружающей среды. Работники дочерних и подрядных организаций КМГ заполняют эту карту в случае нарушений или для внесения предложений по улучшению системы безопасности и охраны труда.

Также определились компании-лидеры по направлениям производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды. За лучшие показатели по обеспечению пожарной безопасности наградили АО "Каражанбасмунай". Предприятие провело модернизацию существующих средств пожарной автоматики и улучшило материально-техническую базу противопожарной службы.

ТОО "Павлодарский НХЗ" наградили за лучшие показатели по обеспечению промышленной безопасности и обеспечение бесперебойной работы на всех производственных площадках предприятия.

Награда за вклад в обеспечение безопасности на море присудили ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Суда КМТФ эксплуатируются и оснащены в соответствии со всеми международными стандартами по безопасности мореплавания. В июле этого года экипаж судна "Сункар" спас трех девушек, которых унесло на надувном матрасе на 22 км от берега Каспийского моря.

Фото: КМГ

Также были отмечены усилия ТОО "КазГПЗ" по достижению лучших показателей в производственной безопасности и охране труда. Стоит отметить, что компания уделяет большое внимание обеспечению безопасности работников, результатом чего является отсутствие несчастных случаев за последние восемь лет.



АО "Эмбамунайгаз" наградили за вклад в охрану окружающей среды. Компания завершила работы по очистке исторических нефтезагрязненных земель в пределах контрактных территорий, а также высадила порядка 9 тыс. саженцев на территории Атырау.

"Безопасность является главной корпоративной ценностью КМГ. "Нулевая терпимость к происшествиям — это важный принцип, к соблюдению которого мы должны стремиться на всех уровнях управления", – заявил глава "КазМунайГаза".

Отметим, в 2022 году "КазМунайГаз" принял "Жизненно-важные правила" Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Ранее в КМГ действовала система "Золотых правил".