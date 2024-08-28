В Казахстане будут привлекать общественность при составлении плана мероприятий по охране окружающей среды

Подготовлен приказ министра экологии и природных ресурсов, которым вносятся изменения и дополнения в Правила разработки плана мероприятий по охране окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены следующими пунктами.

Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы направляют заинтересованным государственным органам запросы о предоставлении предложений для включения в проект плана мероприятий по охране окружающей среды.

Заинтересованные государственные органы в рамках своей компетенции предоставляют по запросу предложения в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом.

Также дополнено, что местные исполнительные органы организуют распространение объявления в средствах массовой информации, в том числе не менее чем в одном периодическом печатном издании (газета) или посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, а также на своем официальном интернет-ресурсе о приеме предложений от заинтересованной общественности для разработки проекта плана мероприятий по охране окружающей среды.

Вместе с тем допускается использование иных способов информирования заинтересованной общественности, не запрещенных законодательством республики.

Заинтересованная общественность предоставляет свои предложения в местный исполнительный орган в течение 30 календарных дней со дня выхода объявления в средствах массовой информации.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:



направленные на обеспечение экологической безопасности;

улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, воспроизводству природных ресурсов;

предупреждающие и предотвращающие загрязнение окружающей среды, деградацию природной среды, причинение экологического ущерба в любой форме и связанные с этим угрозы для жизни или здоровья человека;

направленные на обеспечение безопасного управления опасными химическими веществами, включая стойкие органические загрязнители, снижение уровня химического, биологического и физического воздействий на окружающую среду как антропогенного, так и природного характера;

совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, устойчивое использование природных ресурсов и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды;

повышающие эффективность производственного экологического контроля;

формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и способствующие предоставлению экологической информации;

способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и просвещению для устойчивого развития;

направленные на сокращение объемов выбросов парниковых газов и (или) увеличение поглощений парниковых газов.

направленные на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды.

Предусматривается, что проект плана мероприятий по охране окружающей среды направляется на общественные слушания.



После чего местный исполнительный орган направляет проект плана мероприятий по охране окружающей среды на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды с приложением протокола общественных слушаний.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды согласовывает проект плана мероприятий по охране окружающей среды в течении 30 календарных дней.



План мероприятий по охране окружающей среды, согласованный уполномоченным органом в области окружающей среды, утверждается местным представительным органом области, города республиканского значения, столицы и публикуется на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения в машиночитаемом виде.



Оговаривается, что план мероприятий по охране окружающей среды корректируется один раз в год в первом полугодии решением местного представительного органа с согласования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.



При корректировке плана мероприятий по охране окружающей среды также проводятся общественные слушания в соответствии с правилами проведения общественных слушаний.

Местные исполнительные органы ежегодно представляют отчет об исполнении плана мероприятий по охране окружающей среды в соответствующий местный представительный орган не позднее 1 февраля после окончания отчетного периода.



Как пояснили в министерстве, указанные дополнения принимаются для участия общественности в разработке плана мероприятий по охране окружающей среды.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.