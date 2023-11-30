Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Балаева высказалась о страховании жизни журналистов

Казахстан масс-медиа СЦК Фото: СЦК
Министр культуры и информации РК Аида Балаева в СЦК 30 ноября 2023 года прокомментировала предложение депутатов Мажилиса внести норму о страховании жизни журналистов в закон о "Масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что изначально этой нормы в концепции законопроекта не было. Но широкое обсуждение документа позволило внести эту норму. Однако войдет ли она в итоговый документ – вопрос открытый.

"Действительно, она правильная, поскольку, если журналист идет освещать ЧС, в зону боевых действий, конечно, очень важно, чтобы их жизнь была застрахована. Другой вопрос – все СМИ являются субъектами малого и среднего бизнеса. Поэтому мы сейчас проводим экспертизу этой нормы, чтобы не ущемить (редакции. – Прим. ред.) Конечно, мы считаем, что каждая редакция обязана застраховать. НПП "Атмекен" сейчас проводит экспертизу с точки зрения ущемления интересов бизнеса. Поэтому эту норму со всех сторон обсудим. Отдельная экспертиза даст свое определение, и тогда мы уже будем говорить конкретно. До второго чтения этот вопрос отрегулируем".Аида Балаева

Ранее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О масс-медиа", а также пакет поправок, которыми предусматривается срок исковой давности к СМИ, вводится градация запросов журналистов и внедряются пресс-карты.

Проект закона "О масс-медиа" и концепция к нему была презентована в январе 2023 года. Как ранее сообщалось, закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы СМИ в соответствии с Конституцией РК.

16 марта 2022 года на совместном заседании палат Парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане нужно пересмотреть закон о СМИ. Глава государства отмечал, что "СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы".

Читайте также

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2024 году
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2024 году
Казахстан Мажилис госкорпорация дактилоскопия поправки
Казахстанцам не придется проходить обязательную дактилоскопию
В Казахстане утвердили Концепцию военно-патриотического воспитания до 2030 года
В Казахстане утвердили Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Балаева Аида Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: