Балаева высказалась о страховании жизни журналистов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в СЦК 30 ноября 2023 года прокомментировала предложение депутатов Мажилиса внести норму о страховании жизни журналистов в закон о "Масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что изначально этой нормы в концепции законопроекта не было. Но широкое обсуждение документа позволило внести эту норму. Однако войдет ли она в итоговый документ – вопрос открытый.

"Действительно, она правильная, поскольку, если журналист идет освещать ЧС, в зону боевых действий, конечно, очень важно, чтобы их жизнь была застрахована. Другой вопрос – все СМИ являются субъектами малого и среднего бизнеса. Поэтому мы сейчас проводим экспертизу этой нормы, чтобы не ущемить (редакции. – Прим. ред.) Конечно, мы считаем, что каждая редакция обязана застраховать. НПП "Атмекен" сейчас проводит экспертизу с точки зрения ущемления интересов бизнеса. Поэтому эту норму со всех сторон обсудим. Отдельная экспертиза даст свое определение, и тогда мы уже будем говорить конкретно. До второго чтения этот вопрос отрегулируем". Аида Балаева

Ранее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О масс-медиа", а также пакет поправок, которыми предусматривается срок исковой давности к СМИ, вводится градация запросов журналистов и внедряются пресс-карты.

Проект закона "О масс-медиа" и концепция к нему была презентована в январе 2023 года. Как ранее сообщалось, закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы СМИ в соответствии с Конституцией РК.

16 марта 2022 года на совместном заседании палат Парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане нужно пересмотреть закон о СМИ. Глава государства отмечал, что "СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы".