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В Казахстане запускают новый спортивный телеканал

В Казахстане запускается новый спортивный телеканал Фото: SPORT+
Новый казахстанский спортивный телеканал SPORT+ начинает вещание 7 октября.

Уже известно, что выкуплены права на трансляции Лиги чемпионов AFC, где казахстанские зрители смогут насладиться игрой таких суперзвезд футбола, как Неймар, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Кроме того, зрители нового казахстанского телеканала смогут увидеть матчи Кубков Англии, Италии, Германии и Португалии, а также чемпионата Нидерландов.

Для любителей боевых искусств тоже будет предоставлен солидный ассортимент трансляций. Уже достигнуты договоренности о показе турниров престижных лиг One FC и PFL MMA.

Для особых ценителей профессионального бокса предложена рубрика "классика от ESPN" - записи поединков легенд спорта, таких как Мохаммед Али и Майк Тайсон.

"Вещание будет вестись на двух языках - казахском и русском. Планируется около 20 часов ежедневного вещания. Мы пригласили известных казахстанских журналистов и комменторов. Могу уже сейчас раскрыть некоторые медийные личности - в нашу команду вошли Дидар Кадыров и Айбек Кабылша. Также идет процесс по созданию условий для новых, авторских студийных программ. Будет уделено внимание и спортивной аналитике. Смотрите наш канал. Уверен, вам понравится".Директор SPORT+ Аскат Жакаев

Вещание будет доступно в пакетах TV+, IDTV и MEGOGO.

Также в режиме live телеканал доступен на сайте sportplustv.kz. Официальный Instagram SPORT+ Qazaqstan.

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