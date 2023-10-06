В Казахстане запускают новый спортивный телеканал
Уже известно, что выкуплены права на трансляции Лиги чемпионов AFC, где казахстанские зрители смогут насладиться игрой таких суперзвезд футбола, как Неймар, Криштиану Роналду и Карим Бензема.
Кроме того, зрители нового казахстанского телеканала смогут увидеть матчи Кубков Англии, Италии, Германии и Португалии, а также чемпионата Нидерландов.
Для любителей боевых искусств тоже будет предоставлен солидный ассортимент трансляций. Уже достигнуты договоренности о показе турниров престижных лиг One FC и PFL MMA.
Для особых ценителей профессионального бокса предложена рубрика "классика от ESPN" - записи поединков легенд спорта, таких как Мохаммед Али и Майк Тайсон.
"Вещание будет вестись на двух языках - казахском и русском. Планируется около 20 часов ежедневного вещания. Мы пригласили известных казахстанских журналистов и комменторов. Могу уже сейчас раскрыть некоторые медийные личности - в нашу команду вошли Дидар Кадыров и Айбек Кабылша. Также идет процесс по созданию условий для новых, авторских студийных программ. Будет уделено внимание и спортивной аналитике. Смотрите наш канал. Уверен, вам понравится".Директор SPORT+ Аскат Жакаев
Вещание будет доступно в пакетах TV+, IDTV и MEGOGO.
Также в режиме live телеканал доступен на сайте sportplustv.kz. Официальный Instagram SPORT+ Qazaqstan.
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