"Арсенал" – "Манчестер Сити": удастся ли вендетта Артеты

8 октября в АПЛ пройдет матч чемпионского уровня – "Арсенал" против "Манчестер Сити". Смогут ли "канониры" поквитаться за упущенный титул?

"Арсенал"

После ничьи с "Тоттенхэмом" (за которую "канониры" должны благодарить защитника "шпор" Кристиана Ромеро) дела у команды Артеты идут с переменным успехом. С одной стороны всё отлично – в АПЛ "Арсенал" идёт без поражений, плюс разгром "Борнмута" в последнем туре, да и серьёзных потерь кроме Тимбера нет. С другой – непонятное поражение "Лансу" в Лиге Чемпионов (1:2) показало, что иногда из пушек "канониров" вылетают не ядра, а шапки.

При "канонирах" как всегда будет фирменный высокий прессинг и давление на соперника. Плюс "Арсенал" играет дома и явно зол за проигранный "горожанам" титул АПЛ. Аналитики Parimatch дают 3.40 на то, что команда Артеты поведет в счете к перерыву: в 6 из 10 последних играх дома первый тайм был за "канонирами".

"Манчестер Сити"

А вот на "горожанах" в последнем туре сказалась потеря Родри – испанский опорник получил прямую красную в матче с "Ноттингемом" – итогом чего стало поражение 1:2 от "Вулверхэмптона". Да и Кевин де Брюйне будет лечиться до Нового года – в общем, лидеров средней линии в обойме Гвардиолы пока не будет. Но и без них "Сити" все еще топ-команда, что показал матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" (3:1).

Пеп Гвардиола – признанный гений тактики: модель игры он всегда подстраивает под соперника. Зная о высоком прессинге "Арсенала", "Сити" явно будет играть вторым номером и стараться наказывать на контратаках. А значит обилия голов ждать не стоит: эксперты дают 1.19 на то, что "горожане" забьют не больше двух мячей.

Аналитика и прогноз

Раненый лев – все еще лев, поэтому аналитики Parimatch видят "Ман Сити" фаворитом встречи: 2.48 на "горожан" против 2.90 на "канониров". Но хоронить "Арсенал" точно не стоит – команда играет дома, да и у соперника не будет ключевого игрока центра поля. Эксперты уверены, что в этом матче забьют обе команды, оценивая такой исход в 1.62.