Лидер "Манчестер Сити" получил травму в схватке против "Арсенала"

"Манчестер Сити" сыграли вничью 2:2 против "Арсенала". В этом матче опорного полузащитника "Манчестер Сити" Родри обследовали на наличие травм, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, первые медицинские тесты показали, что опорному полузащитнику "Манчестер Сити" Родри удалось избежать серьезной травмы, полученной им в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (2:2), из-за которой испанский футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте.

По информации источника El Larguero в соцсети Х, врачи "горожан" ждут результатов дополнительных тестов, проведенных 23 сентября с целью определить, сколько времени понадобится Родри на восстановление.

28-летний футболист настроен более оптимистично относительно процесса своей реабилитации, чем это было ранее.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отличился выдающимися результатами.

Ранее форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вписал свое имя в историю Премьер-лиги, забив мяч в ворота лондонского "Арсенала". В активе норвежского форварда 10 забитых мячей в пяти играх английского чемпионата нового сезона. Ранее никто не достигал подобного показателя так быстро.

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда из дортмундской "Боруссии" 10 мая 2022 года. Рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 180 млн евро.

Девять месяцев назад британский журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших футболистов за 2023 год, где на первом месте оказался Эрлинг Холанд.