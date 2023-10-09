Новый объект "Самрук-Энерго": энергия для дела и людей

АО "Алатау Жарык Компаниясы" провело запуск важного энергетического объекта – подстанции "Көкөзек" (ПС-110/10-10кВ). Новый питающий центр будет играть ключевую роль в ликвидации энергодефицита и обеспечит электроэнергией Индустриальную зону.

Алматинская область – одна из территорий Казахстана, которая находится в постоянном развитии. Соответственно, растет и потребление электроэнергии в этом регионе. В настоящий момент пиковой нехватки свободных мощностей в области не наблюдается, но эксперты предполагают: через какое-то время ситуация может коренным образом измениться. Поэтому энергетики "Самрук-Энерго" не сидят сложа руки, в ожидании возникновения форс-мажора в виде энергодефицита, а уже сегодня работают на опережение развития ситуации. Более того, проблема ограниченной возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживала развитие промышленного потенциала региона. Экономически важная зона подошла к тому рубежу, когда стала невозможной, как реализация новых проектов, так и модернизация, увеличение мощностей производства действующих предприятий.

Проектирование и строительство подстанций, а также высоковольтных линий должны стать приоритетным направлением в развитии отечественной энергетики. В электроэнергетическом холдинге АО "Самрук-Энерго" также считают, что это не только требования времени, но и реальная возможность на порядок улучшить качество и надежность электроснабжения страны. Необходимо отметить, что проблема ограниченной возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживала развитие промышленного потенциала региона. Экономически важная зона подошла к тому рубежу, когда стала невозможной как реализация новых проектов, так и модернизация, увеличение мощностей производства действующих предприятий. Понимая серьезность вопроса, руководством Алматинской области, акиматом Карасайского района и АО "АЖК" было принято решение о строительстве новой подстанции. Ввод в эксплуатацию подстанции "Көкөзек" снимет проблему нехватки трансформаторной мощности и обеспечит надежным и стабильным электроснабжением субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме того, новая подстанция станет драйвером развития всей инфраструктуры региона, расширит возможности строительства необходимых объектов социально-культурного значения в регионе.

Построенный энергетический объект отвечает всем современным требованиям стратегической и экологической безопасности.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Строительство подстанции "Көкөзек" осуществлено за счет средств АО "АЖК", компании в структуре электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". Стоимость проекта – 2,73 млрд тенге.

Мероприятие по вводу в эксплуатацию подстанции "Көкөзек" состоялось с участием руководства Фонда "Самрук-Казына", акимата Алматинской области, АО "Самрук-Энерго", АО "Алатау Жарык Компаниясы".

В своем выступлении на открытии Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов отметил:

"Строительство новой подстанции началось в 2021 году и велось в соответствии с графиком производства работ. Теперь крайне важный для региона энергетический объект обеспечит надежным и стабильным электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 1362 потребителя жилого сектора в районе. Подстанция позволит обеспечить возможность подключения дополнительных потребителей, тем самым создаст благоприятные условия не только для развития производства и бизнеса, но и строительства необходимых для жителей социальных объектов. К примеру, в день открытия подстанции уже получили технические условия на подключение две комфортные школы по 1500 детей в селах Кокозек и Ельтай".

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В ходе реализации проекта были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Подстанция "Көкөзек" обеспечит надежное электроснабжение тысяч жителей, промышленные, культурные и социально значимые объекты. Усилиями АО "Самрук-Энерго" в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура, она стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта – в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

По словам Председателя Правления АО "Алатау Жарык Компаниясы" Абая Асылова, развитие Алматинской энергосистемы идет в заданном темпе. Согласно инвестиционной программе компании осуществляются работы по модернизации существующих и строительству новых электрических сетей, а также реконструкции имеющихся трансформаторных подстанций с заменой устаревшего оборудования. Реализация данных проектов позволит увеличить пропускную способность линий, снизит технические потери при передаче электроэнергии, повысит качество напряжения в сети, а также обеспечит подключение новых потребителей.