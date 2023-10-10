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Из Алматы в Тель-Авив вылетел самолет за казахстанцами в Израиле

Из Алматы в Тель-Авив вылетел самолет за казахстанцами в Израиле Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Рейс авиакомпании Air Astana заберет казахстанцев, которые находятся сейчас в Израиле, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в 08:00 из Алматы в Тель-Авиа вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени", – сообщили в компании.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, сколько казахстанцев сейчас в Израиле.

На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле, как выяснилось, состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.

Наши дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле. Для оперативного взаимодействия с ними создан специальный чат в мессенджере, в который включили порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле.

Из-за отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль посольство Казахстана совместно с Air Astana ведет работу по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан.

Кроме того, отмечалось, что на данный момент информация о погибших, пострадавших или взятых в заложники гражданах Казахстана не поступала.

Смадияров ранее также высказывал позицию министерства по ситуации в Израиле. Он от лица МИД РК призвал стороны искать политические инструменты для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом.

О конфликте: утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.  Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

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