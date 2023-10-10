Змеи атаковали Актау

В Актау нашествие змей на набережной сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом поделилась местная жительница в Instagram. Она за одну прогулку по набережной насчитала сразу 16 змей.

"Вышли, чтобы отдохнуть, но набережная превратилась в "змеяленд", – говорится в описании публикации.

Жителей Актау увиденное на ролике сильно напугало:

"Мой страшный сон".

"В Актау нужно обработать Каспий. Если укусят, кто за это ответит?"

"Фу! Поднималась по лестнице и увидела змею. Сердце чуть не выпрыгнуло".

"Увидев такое, я больше не купаюсь в море. Их много среди камней в море. Я очень боюсь змей".

Но среди местного населения нашлись и те, кто не видит в змеях на набережной никакой угрозы:

"Это же водяные змеи".

"Водяные ужи не нападают".

"Вы только родились или прикладываетесь? Это их дом. Сразу видно, что не местная. Местные все знают о нашем городе".

"Ничего, что это их среда обитания? И человек, ну, как бы сам вторгся на их территорию? Чем дальше, тем народ деградирует еще больше".

Как рассказала корреспонденту Zakon.kz руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова, в Каспийском море обитает водяной уж (неядовитая змея), который безопасен для человека.

"Они не нападают и не кусают людей. Могут отползать от воды на 50-60 м. Убивать и уничтожать фауну Мангистауского региона, безвредную и не опасную для человека, не имеет смысла", – отметила она.

Биолог, член Регионального экологического совета ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков отметил lada.kz, что горожанам не стоит поддаваться панике, так как змеи на набережной – это обыкновенные водяные ужи, которые не представляют угрозы для людей.

Также он рассказал о причинах появления водяных ужей в большом количестве.

"Ужи готовятся к зимовке, и их нашествие не знаменует ничего сверхъестественного. Ужи – это индикатор чистоты побережья. Их скопление на нашей набережной говорит лишь о том, что с нашей стороны берег не столь загрязнен, как, например, в Баку". Адильбек Козыбаков

По его словам, ужи предпочитают быть поближе к воде, поэтому столкнуться с ними можно на берегу и в прибрежной зоне. При встрече с человеком уж, скорее всего, притворится мертвым, но иногда, как отметил эколог, может и укусить. Причем о нападении змея, по словам специалиста, предупредит заранее – она начнет шипеть и извиваться.

"В таком случае лучше ее остерегаться и отойти подальше", – добавил Адильбек Козыбаков.

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