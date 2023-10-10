Змеи атаковали Актау
Видеороликом поделилась местная жительница в Instagram. Она за одну прогулку по набережной насчитала сразу 16 змей.
"Вышли, чтобы отдохнуть, но набережная превратилась в "змеяленд", – говорится в описании публикации.
Жителей Актау увиденное на ролике сильно напугало:
- "Мой страшный сон".
- "В Актау нужно обработать Каспий. Если укусят, кто за это ответит?"
- "Фу! Поднималась по лестнице и увидела змею. Сердце чуть не выпрыгнуло".
- "Увидев такое, я больше не купаюсь в море. Их много среди камней в море. Я очень боюсь змей".
Но среди местного населения нашлись и те, кто не видит в змеях на набережной никакой угрозы:
- "Это же водяные змеи".
- "Водяные ужи не нападают".
- "Вы только родились или прикладываетесь? Это их дом. Сразу видно, что не местная. Местные все знают о нашем городе".
- "Ничего, что это их среда обитания? И человек, ну, как бы сам вторгся на их территорию? Чем дальше, тем народ деградирует еще больше".
Как рассказала корреспонденту Zakon.kz руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова, в Каспийском море обитает водяной уж (неядовитая змея), который безопасен для человека.
"Они не нападают и не кусают людей. Могут отползать от воды на 50-60 м. Убивать и уничтожать фауну Мангистауского региона, безвредную и не опасную для человека, не имеет смысла", – отметила она.
Биолог, член Регионального экологического совета ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков отметил lada.kz, что горожанам не стоит поддаваться панике, так как змеи на набережной – это обыкновенные водяные ужи, которые не представляют угрозы для людей.
Также он рассказал о причинах появления водяных ужей в большом количестве.
"Ужи готовятся к зимовке, и их нашествие не знаменует ничего сверхъестественного. Ужи – это индикатор чистоты побережья. Их скопление на нашей набережной говорит лишь о том, что с нашей стороны берег не столь загрязнен, как, например, в Баку".Адильбек Козыбаков
По его словам, ужи предпочитают быть поближе к воде, поэтому столкнуться с ними можно на берегу и в прибрежной зоне. При встрече с человеком уж, скорее всего, притворится мертвым, но иногда, как отметил эколог, может и укусить. Причем о нападении змея, по словам специалиста, предупредит заранее – она начнет шипеть и извиваться.
"В таком случае лучше ее остерегаться и отойти подальше", – добавил Адильбек Козыбаков.
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