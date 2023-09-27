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Жители Актау столкнулись с массовым нашествием крыс

жители Актау столкнулись с нашествием крыс Фото: freepik
Жители Актау жалуются на нашествии крыс. Грызуны разгуливают по набережной и даже были замечены в подъездах многоквартирных домов, сообщает Zakon.kz.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова рассказала Lada.kz, что одна из причин нашествия грызунов – стихийные свалки вокруг мусорных контейнеров.

"Мы уже столкнулись с пиковой ситуацией, и дальше будет хуже. Как известно, в Актау существует проблема с нерегулярным вывозом мусора, и во многих микрорайонах мы видим переполненные мусорные контейнеры. Все это служит источником питания для грызунов. Особенно в нижних районах, где мусорные баки находятся слишком близко к жилым домам. Крысам, обитающим там, не составит труда подняться в квартиры. Эта ситуация тревожит. Кроме того, мы не должны забывать о строительном буме в Актау. При строительстве города выкапываются ямы и котлованы, и грызуны используют их в качестве убежищ, – сказала Асима Жарылгасова.

Она отметила, что грызуны являются разносчиками опасных инфекций и борьбу с ними должны вести местные исполнительные органы. Однако дератизацию в городе не проводили уже на протяжении 10 лет.

"На эти работы должны выделять финансирование, и дератизация с дезинфекцией должны проводиться в соответствии с предварительным планом. Обычно такие мероприятия проводятся весной. Насколько я знаю, эти работы не были проведены, и мне не известно, выделялись ли необходимые средства или уделялось ли этой проблеме должное внимание", – заявила специалист.

По ее словам, в Актау насчитывается 10 компаний, которые могли бы решить проблему с грызунами, если на это выделят финансирование. 

Ранее жителей новостроек в Актобе напугали огромные крысы. 

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