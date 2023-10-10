Сколько казахстанцев и иностранцев вылетели из Тель-Авива в Алматы

В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию о вылетевшем из Тель-Авива в Алматы самолете, сообщает Zakon.kz.

"10 октября текущего года в 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Ожидается, что самолет прибудет в Алматы сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что из Алматы в Тель-Авив вылетел самолет авиакомпании Air Astana за казахстанцами, находящимися в Израиле. Отмечалось, что борт прибудет в южную столицу примерно в 23:45 по времени Астаны.