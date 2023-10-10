Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев и иностранцев вылетели из Тель-Авива в Алматы

Сколько казахстанцев и иностранцев вылетели из Тель-Авива в Алматы Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию о вылетевшем из Тель-Авива в Алматы самолете, сообщает Zakon.kz.

"10 октября текущего года в 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

Сколько казахстанцев и иностранцев вылетели из Тель-Авива в Алматы

Фото: пресс-служба МИД РК

Ожидается, что самолет прибудет в Алматы сегодня вечером.

Материал по теме

Сколько казахстанцев в Израиле и как их будут вывозить, рассказали в МИД РК

Ранее сообщалось, что из Алматы в Тель-Авив вылетел самолет авиакомпании Air Astana за казахстанцами, находящимися в Израиле. Отмечалось, что борт прибудет в южную столицу примерно в 23:45 по времени Астаны.

Читайте также

zakon.kz
Путин: Это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке
Динара Халдарова
Алматы Израиль Казахстан Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления