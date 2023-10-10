Экс-аким Актюбинской области получил реальный срок

Оглашен приговор в отношении бывшего председателя правления СПК Актобе и бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления СПК Актобе рассматривалось судом №2 Актобе. Он обвинялся по п.2 ч.4 ст.189 УК, то есть в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Что установлено в суде

Ермек Имантаев, являясь председателем правления "СПК" Актобе, незаконно продал земельный участок площадью 24 га в жилом массиве "Садовое" по цене, заниженной в 10 раз.

При этом он намеренно уменьшив рыночную стоимость участка до 20 млн тенге, предоставив ложные сведения об участке, заключил незаконный договор купли-продажи с фиктивным покупателем, несмотря на отсутствие оплаты за отчужденный участок.

Затем участок был переоформлен на подставное лицо С., которым изменено целевое назначение земли с "индивидуального жилищного строительства" на "строительство многоэтажных жилых домов". Подставным лицом часть земли в 17,2 га была обменена на 4 земельных участка в мкрн Батыс-3, для дальнейшей продажи жилищным застройщикам.

По указанию Имантаева подставным лицом из указанных выше земельных участков 3 участка в мкрн Батыс-3 и оставшаяся часть земли в жилом массиве "Садовое" площадью 2,3 га были переоформлены на третье лицо К.

Незаконно реализовав земельный участок, Имантаев причинил государству в лице АО ущерб в особо крупном размере на сумму 199,4 млн тенге.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и совокупностью других доказательств.

Позиция сторон

Прокурор просил суд признать Имантаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Подсудимый вину не признал.

Суд

Санкция ст.189 ч.4 п.2 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как отметили в суде, при назначении наказания были учтены обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание подсудимого, положительная характеристика, отсутствие судимости и состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда Ермек Имантаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Гражданский иск удовлетворен, с осужденного взыскано 199,4 млн тенге в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.