Экс-аким найден мертвым после отставки в Актюбинской области

Бывший аким Кенкиякского сельского округа Актюбинской области Куанышбек Серикжанов найден мертвым в своем доме, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного акимата подтвердили информацию, распространяемую в социальных сетях, уточнив, что 4 мая 2026 года Серикжанов написал заявление об увольнении, а уже на следующий день, 5 мая, его официально освободили от должности.

В среду, 6 мая, чиновника нашли мертвым в его доме в селе Кенкияк.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области заявили, что Управлением полиции Актобе по факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование.

"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Согласно официальной информации, Серикжанов работал на государственной службе с 2013 года, а должность акима сельского округа занимал с 2023 года.

В регионе уже сообщалось о похожем случае. 22 декабря 2025 года стало известно, что Еркин Далмагамбетов – аким города Темир Темирского района Актюбинской области – покончил с собой.