Крупный завод в Акмолинской области производит 34 000 тонн теплоизоляционных материалов в год

В городе Макинск Буландынского района вот уже пятый год работает предприятие по производству теплоизоляционных материалов на основе базальтовых пород ТОО "Макинский завод теплоизоляции".

Это единственный завод в Казахстане, который работает на современном итальянском оборудовании последней модели, все процессы происходят автоматизированно, что позволяет предприятию работать оперативно и выпускать качественную продукцию. Как известно, жилищное строительство и сфера застраивания динамично развиваются в Казахстане. Строительный материал, позволяющий утеплить здания любой сложности и направления, выпускающим ТОО пользуется спросом по всей стране и за рубежом. По словам руководителя завода, ожидается модернизация комплекса с целью умножить проектную мощность и увеличить количество производимой продукции. Стоит отметить, что завод ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Фото: Рамиль Дусумов

"С каждым годом динамично увеличиваем проектную мощность, на сегодня достигнута проектная мощь 34 000 тонн в год, на заводе трудится 170 человек, налоги, которые мы преподнесли бюджету, составляют более 1 млрд тенге. В дальнейшем, планируем на 2024 – 2025 года модернизацию завода, с увеличением мощности от 50 000 до 55 000 тонн в год, соответственно будет увеличиваться заработная плата сотрудников до 350 000 тенге, создадутся новые рабочие места, налоговая база достигнет порядка более 4 млрд. тенге. Продукция экспортируется в соседние страны, доля экспорта составляет 80 %. В Казахстане сотрудничаем со всеми крупными строительными компаниями. Очень благодарен всем государственным программам, к слову, благодаря господдержке недавно мы ввели в эксплуатацию немецкое оборудование по переработке отходов, во-первых, решен вопрос экологического характера, во вторых экономического, все отходы перерабатываются, благодаря которому предприятие стало безотходным", – сообщил директор ТОО "МЗТИ" Жаслан Мұхаметжан.

Сообщается, что государство субсидирует 40% заработной платы сотрудников, также берет 40% расходов на транспортировку продукции в случае, если ее нужно экспортировать казахстанским транспортом. Сотрудники предприятия довольны условиями труда: для них предусмотрены общежитие, гостиница, предоставляется питание и своевременная заработная плата с соответствующим социальным пакетом.

Фото: Рамиль Дусумов

"Работаю здесь с 2019-го года электромонтером, на сегодня дослужился до мастера энергоучастка, очень большой опыт я здесь получаю, учусь многому, оборудование у нас современное, мы единственный завод в стране, который работает на итальянском оборудовании современной модели, соответственно, тут очень большая материальная база для обучения. Устраивают условия работы и социальный пакет. Здесь я познакомился со своей женой, она работала лаборантом, создал семью благодаря заводу, благодарен ему за все", – говорит мастер энергоучастка Сергей Пушкарев.

Фото: Рамиль Дусумов

Проектная мощность завода растет ежегодно, руководством поставлена задача модернизировать объект и производить больше продукции, так как есть спрос на внутреннем и международном строительном рынке. Как сообщили в администрации завода, в 2022 году было произведено 20,0 тысячи тонн на сумму 9,3 млрд тенге, на сегодняшний день за 9 месяцев текущего года реализовано 13,3 тысячи тонн на сумму 2,8 млрд тенге.

Фото: Рамиль Дусумов

Стоит отметить, что внутренняя промышленность Акмолинской области динамично растет. С начала года в регионе произведена товарная продукция на сумму 1122,7 млрд тенге.



Алма Байгужина