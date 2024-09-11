В Казахстане вводят запрет на ввоз отдельных видов теплоизоляционных материалов

Министр промышленности и строительства утвердил приказ от 3 сентября 2024 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов теплоизоляционных материалов", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука за исключением полос или лент, труб и шлангов, а также прочих труб и шлангов.

Министерству торговли и интеграции РК поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении указанного запрета.

В ведомстве объяснили введение запрета на ввоз тем, что на сегодняшний день загруженность отечественных предприятий по производству теплоизоляционных материалов из вспененного синтетического каучука составляет всего 4% от производственной мощности.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане до конца 2024 года ввели запрет на ввоз пшеницы.

Также мы писали, что планируется установить на тот же срок запрет на ввоз в Казахстан яблок автомобильным транспортом.