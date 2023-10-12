Михаил Ломтадзе: Казахстан демонстрирует феноменальные результаты в цифровизации

Председатель правления АО "Kaspi.kz" Михаил Ломтадзе на форуме Digital bridge рассказал о составляющих цифрового лидерства Казахстана, предает Zakon.kz.

Как отметил Михаил Ломтадзе на форуме Digital bridge, в Казахстане созданы уникальные цифровые сервисы.

"Мне кажется, Казахстан за последние несколько лет показывает просто феноменальные результаты цифровизации. И это не просто слова. Посмотрите на уровень проникновения безналичных платежей, госуслуг онлайн. У нас можно документы иметь в мобильном приложении в цифровом формате. Можно переоформить автомобиль или зарегистрировать бизнес полностью онлайн, оплачивать налоги и получать различные справки. И все это сделано буквально за несколько лет". Михаил Ломтадзе

По его словам, такой результат стал возможным благодаря тому, что со стороны государства было стремление сделать услуги как можно более доступными для рядовых граждан. И были частные компании, готовые предоставлять свои технологии и платформы для реализации указанных задач.



"Гости приезжают в Казахстан из развитых стран, и здесь они в шоке, когда видят, что можно именную банковскую карту распечатать за 45 секунд. Такого вообще нигде в мире нет. И наоборот, когда наши любимые клиенты уезжают за пределы Казахстана, они пишут нам: "Вы могли бы что-то сделать для нас? Может, уже пора выйти за пределы страны, потому что такое ощущение, что мы здесь в сравнении с вами попали в прошлый век". Михаил Ломтадзе

По его мнению, сегодня в Казахстане необходимо поддерживать стартапы, новые цифровые инфраструктуры и вкладываться в таланты.

"В долгосрочной перспективе самая большая инвестиция, которую можно сделать, – это вклад в образование, особенно в подготовку технических специалистов. Это даст самый большой результат. Такие компании, как мы, могут инвестировать сегодня и сейчас в людей, чтобы уже создавать продукт и не терять время. Но для нации важно, чтобы было как можно больше разработчиков, айтишников, которые будут создавать ценности для всей страны". Михаил Ломтадзе

Также он предложил поработать над международным рейтингом Казахстана в области цифровизации. Для этого, по его словам, нужно объединиться компаниям Kaspi, Freedom и другим крупнейшим цифровым платформам с представителями профильных государственных органов и создать рабочую группу. Проанализировать систему международных рейтингов и продумать план продвижения Казахстана.

"Я считаю, что Казахстан однозначно лидер по цифровизации и будет укреплять свои позиции, если продолжит инвестировать в технологии". Михаил Ломтадзе

Ранее на форуме Digital bridge Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что Казахстан стал одним из лидеров цифровой экосистемы благодаря таким платформам, как Kaspi.

