Высший Судебный Совет рекомендовал новых судей в районные суды

6 октября 2023 года Указом главы государства на должности судей районных судов впервые назначено 20 кандидатов.

Среди рекомендованных Высшим Судебным Советом на судейские должности кандидатов 8 являются работниками судебной системы, 7 – представителями адвокатуры и 5 – юристами государственного аппарата и частного сектора.

Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Средний возраст рекомендованных впервые кандидатов – 39 лет, а юридический стаж – 12,5 года.

11 кандидатов обладают степенью магистра, 8 из них являются выпускниками специализированной Академии правосудия, 2 имеют государственные или ведомственные награды.

Представляем нескольких лиц, впервые рекомендованных и назначенных на судейские должности.

Аушакимова Елена Александровна родилась в 1983 году, окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности "Юриспруденция".

Аушакимова Елена, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 14 лет.

С 2004 года являлась консультантом, стажером адвоката Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов.

С 2009 года – адвокат, член Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов.

6 октября 2023 года Указом президента назначена на должность судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области.

Елена Аушакимова, судья Петропавловского городского суда:

"Свою трудовую деятельность в качестве юриста я начала в 2009 году, став адвокатом. Для меня это был ценный опыт, поскольку деятельность адвоката многообразна и постоянно соприкасается с деятельностью судов. Со временем я стала понимать, что хочу стать судьей, ведь для юристов должность судьи – это вершина профессии. В марте 2020 года я приняла решение направить документы для прохождения квалификационного экзамена на должность судьи. Каждый этап квалификационного экзамена был для меня не сложный, но по-своему волнительный. Преодолеть квалификационный экзамен мне помог многолетний опыт и полученные знания при осуществлении адвокатской деятельности. Работа судьи очень ответственная. Судья – то лицо, которое принимает окончательное решение. Я осознаю, что мой путь в профессии только начинается, но не боюсь трудностей и готова добросовестно исполнять свой долг и возложенные на меня обязанности".

Ахметов Габит Муратович родился в 1986 году, окончил Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б. Бейсенова по специальности "Правоохранительная деятельность".

Ахметов Габит, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 14 лет.

С 2004 по 2012 год проходил службу в органах внутренних дел в должности следователя.

С 2012 по 2014 год – помощник руководителя по юридическим вопросам в частном секторе.

С 2014 по 2020 год – адвокат, член Павлодарской областной коллегии адвокатов.

В 2020 году руководил службой безопасности в АО СПК "Shymkent".

С 2020 года работал адвокатом, членом Павлодарской областной коллегии адвокатов.

6 октября 2023 года Указом президента назначен на должность судьи суда № 2 города Павлодара Павлодарской области.

Габит Ахметов, судья суда № 2 города Павлодара:

"До принятия решения стать судьей я прошел определенный путь длиною в 19 лет, начиная с 2004 года, поступив в Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б. Бейсенова. Трудовую деятельность с самого начала я связал с правоприменением. Юридическая практика началась с должности следователя органов внутренних дел. Расследовал общеуголовные преступления против личности, а также имущественные правонарушения, можно так сказать изучил основы формирования уголовных дел и принятие процессуальных решений по уголовному делу в пределах компетенции следователя. В дальнейшем решил заняться частной юридической практикой с параллельной стажировкой в Коллегии адвокатов Павлодарской области, представляя интересы граждан и защищая их интересы в различных государственных органах и судах. В 2020 году пробовал себя на руководящей должности службы безопасности Акционерного общества в квазигосударственном секторе, что окончательно меня убедило не прерывать свою юридическую карьеру".

Он добавил, что на все это его вдохновил путь отца, который в свое время окончил среднюю школу милиции Алматы и Карагандинский юридический институт имени Б. Бейсенова МВД РК, проработал на различных должностях органов внутренних дел и с должности старшего следователя ушел в отставку.

"Являясь адвокатом в 2012 году, сдал квалификационный экзамен на должность судьи, но в последующем отказался от участия в конкурсах на занятие вакантных должностей суда. Уверенно могу сказать, что работа судьи очень ответственная и требующая сформировавшегося характера, внутреннего убеждения для осуществления правосудия от имени государства. Квалификационный экзамен сдавал два раза, и вторая попытка была успешной. Для меня из всех этапов самым сложным было интервьюирование с членами Высшего Судебного Совета, с которыми мне необходимо было установить коммуникации и ответить на заданные вопросы. Утверждать, что другие этапы были легче, не могу, так как они требовали от каждого кандидата сосредоточенности и действия в представленных условиях. В настоящее время перед собой ставлю цель повышения уровня доверия граждан к судебной системе при отправлении правосудия". Габит Ахметов

Байгенжина Дарагуль Сансызбаевна родилась в 1989 году, окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Международное право", а также магистратуру в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности "Юриспруденция" и в Академии правосудия по специальности "Суд и правосудие".

Байгенжина Дарагуль, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 11 лет. Имеет ведомственную медаль "Деңсаулық сақтау жүйесіне үлесі қосқан үшін".

С 2008 по 2012 год – юрист-консультант в частном секторе.

В 2012 году была назначена юристом Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК.

Далее последовательно работала экспертом, главным экспертом, руководителем Управления правового анализа и претензионно-исковой работы юридического департамента Министерства здравоохранения РК.

6 октября 2023 года Указом президента назначена на должность судьи Целиноградского районного суда Акмолинской области.

Дарагуль Байгенжина, судья Целиноградского районного суда Акмолинской области:

"Справедливое правосудие – показатель уровня развития общества и истинной демократии. Основной миссией судьи, я считаю, является справедливое решение, основанное на Конституции и законах Республики Казахстан. Проработав в юридических службах центральных государственных органов, я проводила экспертизу нормативно-правовых актов (законодательных и подзаконных), правовой анализ и претензионно-исковую работу. Окончив обучение в Академии правосудия, приобрела багаж знаний и опыта, необходимого в судебной системе, полагаю, что в совокупности это станет хорошим подспорьем в отправлении правосудия. Как выпускник Академии правосудия хотела бы сказать молодым специалистам, мечтающим стать судьей: главное – стремление к знаниям, желание, вера в себя, и обязательно все получится!"

Омарова Назым Серикбековна родилась в 1983 году, окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Юриспруденция" и магистратуру в Карагандинском институте актуального образования "Болашак".

Омарова Назым, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 11 лет.

С 2007 по 2016 год работала в частном секторе в должности юриста, затем заместителя директора по организационно-правовым вопросам.

С 2016 по 2019 год – адвокат, член Акмолинской областной коллегии адвокатов.

С 2019 по 2020 год – эксперт 1 категории отдела защиты прав предпринимателей региональной палаты предпринимателей "Атамекен" по Акмолинской области.

С 2020 года – эксперт 1 категории Департамента правовой защиты предпринимателей Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Республики Казахстан.

6 октября 2023 года Указом президента назначена на должность судьи Семейского городского суда области Абай.

Назым Омарова, судья Семейского городского суда:

"С самого юного возраста обостренное чувство справедливости и эмпатия не позволяли мне быть равнодушной к самым разным проявлениям несправедливости. Большой опыт в команде правозащитников бизнес-омбудсмена Казахстана вкупе с острым желанием приносить больше практической пользы обществу стали импульсом к должности судьи. Из собственного опыта могу сказать, что квалификационный экзамен и многоэтапный конкурсный отбор исключает возможность прохождения в судьи психологически неподготовленного, недостаточно квалифицированного претендента. В должности судьи буду прилагать все усилия для реализации фундаментальных принципов разумности, справедливости и верховенства права".

Умбеталиев Бексултан Ахансерыевич родился в 1982 году, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция" и магистратуру в Алматинской юридической академии "КазГЮУ".

Умбеталиев Бексултан, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 13 лет.

Трудовую деятельность по специальности начал в 2007 году с должности юрисконсульта в ГКП на ПХВ "Водопроводно-канализационное хозяйство города Алматы". Далее работал юристом в частном секторе.

С 2008 по 2012 год работал в оперативно-следственных подразделениях Департаментов по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по городу Алматы и Акмолинской области.

С 2012 по 2013 год – стажер адвоката Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов.

С 2014 года – адвокат, член Алматинской городской коллегии адвокатов.

6 октября 2023 года Указом президента назначен на должность судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области.

Бексултан Умбеталиев, судья районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области:

"Имея определенный жизненный опыт, накопленные знания и навыки в области юриспруденции, я с благодарностью принял вызов оценить свой уровень подготовки и личные качества, необходимые для судьи. Моя мотивация стать судьей, прежде всего, основывается на желании внести вклад в укрепление законности в обществе, защиту прав и интересов граждан, обеспечение равенства всех перед законом. Путь к судейской должности был нелегким, начиная с учебы в высшем учебном заведении по юридической специальности и заканчивая прохождением всех этапов конкурсного отбора. Но это я считаю оправдано, поскольку высокие требования к профессии и тщательный отбор кандидатов в судьи формирует надежное судебное сообщество. В своей новой роли моя главная задача – обеспечить соблюдение законов, защитить права и интересы граждан. Кроме того, я намерен постоянно совершенствовать свои знания и навыки, а также стремиться к тому, чтобы мои решения были справедливыми, объективными и основанными на законе. Я готов к новым вызовам и возможности служить обществу".

С более подробной информацией о процедурах конкурсного отбора на должность судьи можно ознакомиться на сайте Совета или странице в Facebook.

Аппарат Высшего Судебного Совета

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