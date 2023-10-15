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Забытые и редкие песни исполнит единственный мужской хор в Алматы

Мужской хор "Княжичи" Фото: из личного архива мужского хора "Княжичи"
Впервые в Алматы уникальную программу представит первый профессиональный казахстанский мужской хор. Корреспондент Zakon.kz узнал, чем коллектив певцов готов порадовать зрителей.

27 октября в 19:00 в ТЮЗ имени Н. Сац состоится концертный вечер хора "Княжичи". Особое звучание мужских голосов, общим диапазоном более трех октав, точный строй, фантастические по своим возможностям и редкие голоса этого коллектива не оставят никого равнодушным.

Художественный руководитель и дирижер Сергей Редькин рассказал, как возникла идея создания первого в Казахстане профессионального мужского хора.

"Я работаю преподавателем по дирижированию в музыкальном колледже. У меня были учебные хоры. Мне, как молодому дирижеру, выпал шанс организовать и возглавить такой уникальный хор, что я с удовольствием сделал. Нам предстоит пройти очень большой и интересный путь".Художественный руководитель и дирижер Сергей Редькин

В хоре выступают 18 профессионалов с широким диапазоном - уникальными и крайними голосами. Самому молодому исполнителю 20 лет, а старшему - 36.

"Цель - быть лучшим мужским коллективом, как минимум на территории СНГ, поэтому собрались суперпрофессиональные певцы: два солиста с оперного театра – это Евгений Шагаров и Азамат Малышов, два певца из хора оперного театра Бахыт Ильясов и Феодор Романенко, певец хоровой капеллы Алмат Есимханов и лучшие студенты консерватории".Художественный руководитель и дирижер Сергей Редькин
Мужской хор

Фото: из личного архива мужского хора "Княжичи"

В частности, на концерте будут исполнены, такие казачьи песни, как "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также коллектив представит русские народные песни в современной обработке. Но уникальность проекта в том, что исполнители возродят забытые и редкие композиции.

"Мы стремимся исполнять произведения, которые редко звучат. Также в репертуар мы берем песни композитора Галымжана Берекешева. Они настолько классные, хитовые, мелодии полюбившиеся всеми, однако мы представим их в современной джазовой обработке. Без них концерт будет неудавшийся, и украшение вечера станут казахские песни "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан", - приоткрыл занавес Сергей Редькин.

Примечательно, что в июне мужской хор "Княжичи" дал дебютный концерт в июне, который увенчался грандиозным успехом.

"Аншлаг был на "ура", интерес к нему жители проявили колоссальный, желающих было много и после концерта, те кто не попал спрашивали, когда будет продолжение. Теперь коллектив выступит с обновленной программой". Художественный руководитель и дирижер Сергей Редькин

Приобрести билеты на концерт мужского хора "Княжичи" можно здесь.

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