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С элементами шоу: мужской хор "Княжичи" отправится покорять астанчан

Фееричное шоу: мужской хор "Княжичи" отправится покорять астанчан Фото: из личного архива мужского хора "Княжичи"
Мужской хор "Княжичи" очаровал алматинцев. Теперь очередь за астанчанами, где готовится удивительная музыкальная шоу-программа. Корреспондент Zakon.kz выяснил, чем на сей раз порадуют зрителей исполнители с уникальными голосами.

Творчество, казалось бы, совсем нового на эстраде мужского хора приковывает внимание. Только в прошлом году хор дал три больших концерта в Алматы. Жители мегаполиса очарованы и просят продолжения. Да и у самого хора грандиозные планы.

Недавно звезды в качестве гостей были приглашены на самое рейтинговое телешоу X Factor, которое идет на первом канале "Евразия". "Княжичи" предстали в невероятном образе, что идет вразрез с их обычной программой. Они исполнили произведения из репертуара группы Pentatonix, сделав попурри на песни исполнителей Daft Punk.

"Стилисты помогли с образом, навели марафет. На сцене мы ощутили себя совершенно по-другому. Поняли, что можем овладеть любой музыкой. Те, кто присутствовал в зале: жюри, участники и зрители, были очень удивлены. Потому что название такое классическое, а коллектив вдруг запел необычно и современно", – рассказал художественный руководитель мужского хора "Княжичи" и дирижер Сергей Редькин.

Руководитель хора также признался, что уникальные голоса "Княжичей" снова порадуют алматинцев – концерт состоится 20 февраля в ТЮЗе имени Наталии Сац. А 3 марта хор ждут поклонники в Астане.

"Любовь алматинцев завоевали, теперь – астанчане. В столице мы выступим 3 марта в здании "Казмедиа центра". Унылости не будет. Концерт обещает быть с элементами шоу. Забегу вперед: возможно вместе с нами споет известная и любимая народом звезда", – поделился Сергей Редькин.

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Кроме гастролей, талантливые исполнители хотят испытать свои силы на международных фестивалях и конкурсах.

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