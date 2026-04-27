АО "Фонд развития промышленности" запускает новую программу лизингового финансирования для предприятий МСБ

АО "Фонд развития промышленности" при поддержке АО "НИХ "Байтерек" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" запускает новую программу лизингового финансирования модернизации производственных мощностей действующих предприятий малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Программа направлена на увеличение поддержки субъектов МСБ в целях их технического оснащения/переоснащения, приобретения нового оборудования, расширения производственных мощностей предприятий.

Лизинговое финансирование в рамках данной программы имеет поэтапный механизм. Общий бюджет на первом этапе составляет 5 млрд тенге. При выделении средств в рамках следующих этапов информирование будет осуществлено дополнительно.

Основные условия программы:

1. Лимит на одного лизингополучателя/Группу компаний – от 1 до 300 млн тенге.

2. Ставка вознаграждения – 12,6%.

3. Срок финансирования – от 3 до 5 лет.

4. Участие лизингополучателя собственными денежными средствами – 10% от стоимости Предмета лизинга.

5. Срок операционной деятельности лизингополучателя должен составлять полный предыдущий календарный год.

6. Предмет лизинга – новое оборудование, ранее не эксплуатировавшееся, сроком изготовления не более 3 лет на дату подачи заявки, прошедшее полную таможенную очистку (не допускается приобретение самоходной техники, медицинского оборудования).

7. Продавец/Поставщик Предмета лизинга – отечественный завод-изготовитель или официальный дистрибьютор/дилер завода-изготовителя оборудования, являющийся резидентом Республики Казахстан и обладающий официальными правами и лицензиями/сертификатами (при необходимости) на оборудование (Предмет лизинга) и производственными возможностями для обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания в течение не менее 1 (один) года с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Льготный период – по вознаграждению отсутствует, по основному долгу – до 6 месяцев с момента подписания Договора финансового лизинга.

9. Обеспечение – Предмет лизинга, личная гарантия бенефициарных собственников лизингополучателя в форме юридического лица. Дополнительный залог не требуется.

10. Периодичность погашения – ежемесячными равными платежами.

Стоп-факторы для получения лизингового финансирования:

1. Наличие просроченной задолженности на дату рассмотрения.

2. Наличие официальной негативной информации, ставящей под сомнение возможность или целесообразность заключения и (или) исполнения сделки, включая сведения о нахождении лизингополучателя на стадии санации, реабилитации, в процессе исполнительного производства, а также иную негативную информацию, подтверждающую наличие у лизингополучателя ненадлежащей операционной деятельности и признаков ненадежности.

3. Срок операционной деятельности лизингополучателя составляет менее одного полного операционного календарного года на момент подачи заявки.

4. Обороты за предыдущий календарный год менее полуторакратного размера стоимости Предмета лизинга.

5. Нахождение в санкционном списке лизингополучателя/бенефициарных собственников лизингополучателя и/или Поставщика/бенефициарных собственников Поставщика.

6. Наличие просроченной налоговой задолженности.

7. Сфера деятельности лизингополучателя связана со следующими отраслями:

– производство оружия;

– производство алкогольной продукции;

– производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;

– производство табачных изделий;

– жилищное строительство, если такое строительство не является неотъемлемой частью объектов в сфере гостиничных услуг;

– геологоразведочные работы;

– игорный бизнес.

* запрещенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.

В рамках данной программы отбор потенциальных заявителей проводится через филиалы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", которые имеются во всех регионах республики.

Финансирование утвержденных проектов осуществляется АО "Фонд развития промышленности".