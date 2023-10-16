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Сколько домашних тиранов в Казахстане обратились за психологической помощью

Казахстан МВД насилие профилактика агрессор психолог терапия Фото: Zakon.kz
О том, как идет профилактика домашнего насилия и какие дает результаты, рассказали в МВД, передает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге 16 октября начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков, в рамках перехода на сервисную модель работы полиции проводится работа по выявлению и ресоциализации "злостных агрессоров".

"Им предлагается добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности. Исследовано 5 тысяч семей. Определено 200 "агрессоров", из которых только 70 обратились за психологической помощью".Руслан Каржаспеков

При этом по данным МВД в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не отмечалось.

Ранее в МВД сообщали, что пока только 17% домашних агрессоров получают наказание за свои действия.

Поправки, ужесточающие наказание за домашнее насилие, внесены в Кодекс об административных правонарушениях в апреле и начали действовать с 1 июля 2023 года. 

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