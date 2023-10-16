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Казахстан поставляет ядерные топливные сборки в Китай

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС Фото: АО НАК "КазАтомПром"
Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов принял участие в приемке тепловыделяющих сборок казахстанского производства на АЭС в г. Янцзы (Китайская Народная Республика).

На торжественной церемонии присутствовали также представители АО "НАК "Казатомпром", ТОО "Ульба-ТВС", China General Nuclear Power Group (CGN) и CGNPC Uranium Resources Company Limited (CGNPC-URC).

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

"Сегодня мы становимся свидетелями успешной поставки тепловыделяющих сборок из Казахстана в Китай, и для меня большая честь принимать участие в торжественной церемонии приемки нашей продукции на Янцзанской АЭС. Этот проект является доказательством того, что наша страна реализует высокотехнологичные проекты", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

"Группа CGN уже много лет является нашим надежным стратегическим партнером. Мы осуществили ряд успешных проектов по добыче урана, производству топливных таблеток и тепловыделяющих сборок. Я уверен, что благодаря налаженной совместной работе все направления нашего сотрудничества будут и впредь успешно реализовываться", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов. 

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

Запуск инновационного производства позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций.

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

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