Казахстан начнет производство собственного ядерного топлива

В Казахстане будут производить собственное ядерное топливо. Об этом 8 августа сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов, передает Zakon.kz.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что на берегу озера Балхаш в поселке Улкен состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая официальное начало работ по строительству первой в Казахстане атомной электростанции. В рамках мероприятия прошли официальные выступления всех партнеров проекта, а также символический запуск буровых работ. Бурение необходимо для забора образцов грунта, которые будут переданы российской стороне для дальнейших исследований.

Ранее Алмасадам Саткалиев оценивал, что процесс возведения станции может занять около семи лет, а стоимость проекта составит не менее 14 млрд долларов.

Инициатива по проведению общенационального референдума по вопросу строительства АЭС была выдвинута президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании от 1 сентября 2023 года. Референдум по строительству АЭС состоялся в Казахстане 6 октября 2024 года. По данным ЦИК, за строительство АЭС проголосовали более 5,5 млн казахстанцев. 25 февраля 2025 года было утверждено местоположение первой атомной станции в Жамбылском районе Алматинской области, что и привело к сегодняшнему торжественному старту работ.