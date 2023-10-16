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Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию

Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции Алматинской области для солдат срочной службы и работников воинской части 6654 Национальной гвардии РК проведена лекция.

Разговор был посвящен теме: "Меры ответственности за употребление, приобретение, хранение и сбыта наркотических средств и их аналогов".

Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

"Главная цель лекции – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мер по пресечению недопущению, проникновения, распространения наркотических средств и их аналогов. В ходе встречи обсуждались вопросы о вреде наркотиков с демонстрацией видеоматериалов, доведены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся наркотических и психотропных средств. Такие встречи полицейскими проводятся ежегодно на постоянной основе".Начальник УПН ДП Алматинской области Аскар Нурсапа
Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Подобные мероприятия стоят на постоянном контроле начальника ДП Алматинской области, полковника полиции Бауржана Аленова.

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