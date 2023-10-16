Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции Алматинской области для солдат срочной службы и работников воинской части 6654 Национальной гвардии РК проведена лекция.

Разговор был посвящен теме: "Меры ответственности за употребление, приобретение, хранение и сбыта наркотических средств и их аналогов". Фото: пресс-служба ДП Алматинской области "Главная цель лекции – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мер по пресечению недопущению, проникновения, распространения наркотических средств и их аналогов. В ходе встречи обсуждались вопросы о вреде наркотиков с демонстрацией видеоматериалов, доведены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся наркотических и психотропных средств. Такие встречи полицейскими проводятся ежегодно на постоянной основе". Начальник УПН ДП Алматинской области Аскар Нурсапа Фото: пресс-служба ДП Алматинской области Подобные мероприятия стоят на постоянном контроле начальника ДП Алматинской области, полковника полиции Бауржана Аленова. Читайте также Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС Назначен новый начальник ДЧС Алматы Кайрат Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане

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