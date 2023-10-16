Солдатам Нацгвардии в Алматинской области провели лекцию
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции Алматинской области для солдат срочной службы и работников воинской части 6654 Национальной гвардии РК проведена лекция.
Разговор был посвящен теме: "Меры ответственности за употребление, приобретение, хранение и сбыта наркотических средств и их аналогов".
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
"Главная цель лекции – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мер по пресечению недопущению, проникновения, распространения наркотических средств и их аналогов. В ходе встречи обсуждались вопросы о вреде наркотиков с демонстрацией видеоматериалов, доведены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся наркотических и психотропных средств. Такие встречи полицейскими проводятся ежегодно на постоянной основе".Начальник УПН ДП Алматинской области Аскар Нурсапа
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Подобные мероприятия стоят на постоянном контроле начальника ДП Алматинской области, полковника полиции Бауржана Аленова.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript