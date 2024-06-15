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Солдат Нацгвардии спас подростка в столице

парня спас солдат в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 22:57 Фото: скриншот видео
15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС города, ученик 10 класса 63 школы города, находясь у реки Акбулакрешил, на спор решил переплыть реку, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из воды.

"В это время солдат воинской части рядовой Махмет Алишер, оперативно оценив ситуацию, бросился в воду и спас подростка 2008 года рождения. Эта ситуация могла закончиться трагедией, однако благодаря оперативным действиям была спасена еще одна жизнь. Соблюдайте правила безопасности на воде! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20-летний парень утонул в Павлодаре.

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