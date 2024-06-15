Солдат Нацгвардии спас подростка в столице

Фото: скриншот видео

15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС города, ученик 10 класса 63 школы города, находясь у реки Акбулакрешил, на спор решил переплыть реку, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из воды. "В это время солдат воинской части рядовой Махмет Алишер, оперативно оценив ситуацию, бросился в воду и спас подростка 2008 года рождения. Эта ситуация могла закончиться трагедией, однако благодаря оперативным действиям была спасена еще одна жизнь. Соблюдайте правила безопасности на воде! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Астаны (@tjd_astana) Ранее сообщалось, что 20-летний парень утонул в Павлодаре. Читайте также 20-летний парень утонул в Павлодаре

Следите за новостями zakon.kz в: