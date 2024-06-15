Солдат Нацгвардии спас подростка в столице
Фото: скриншот видео
15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС города, ученик 10 класса 63 школы города, находясь у реки Акбулакрешил, на спор решил переплыть реку, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из воды.
"В это время солдат воинской части рядовой Махмет Алишер, оперативно оценив ситуацию, бросился в воду и спас подростка 2008 года рождения. Эта ситуация могла закончиться трагедией, однако благодаря оперативным действиям была спасена еще одна жизнь. Соблюдайте правила безопасности на воде! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 20-летний парень утонул в Павлодаре.
Читайте также
20-летний парень утонул в Павлодаре
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript