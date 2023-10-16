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Первый аккредитованный орган по сертификации продукции Халал появился в Казахстане

Магазин Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С появлением первого аккредитованного органа по сертификации казахстанцы смогут больше доверять халал-продукции, а прошедшие ее организации получат возможности по экспорту, сообщает Zakon.kz.

Компания Halal Quality Center в Алматы получила аккредитацию на оценку соответствия стандарту CТ РК OIC/SMIIC 2-2022.

Это означает, что они могут теперь проводить оценку и сертификацию продукции, процессов и услуг согласно требованиям этого стандарта, который, связан с установленными стандартами для продукции и услуг, которые могут быть считаны халал. 

Уточняется, что аккредитация по Халал даст положительный эффект как для конечного потребителя, так и для производителя. 

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"Аккредитация по Халал – одно из новых направлений в системе оценки качества в Казахстане. Производители посредством сертификации предоставляют потребителям продукцию или услуги, которые произведены с соблюдением стандартов. Поэтому первая аккредитация сертифицирующего органа является безусловным достижением индустрии Халал в Казахстане", – говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции РК.

Напомним, в августе 2023 года стало известно, какое наказание грозит предпринимателям за самовольное использование значка "халал". Не пройдя соответствующую общепринятой международной практике сертификацию ни по каким системам, в том числе добровольным, предприниматель не может маркировать свою продукцию как халяльную. Ответственность за это предусмотрена в статьях Кодекса об административных правонарушениях.

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