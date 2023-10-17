Больница МЦ УДП РК заключила меморандум с китайской компанией

В рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Китай подписан Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между Больницей Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, Медицинским Университетом Астана и компанией BGI Genomics (КНР).

В подписании от имени Больницы принимал участие директор Больницы МЦ УДП РК Рустам Албаев, от имени Медицинского университета Астана – председатель правления Камалжан Надыров.



Достигнутое соглашение предполагает создание в Казахстане Института геномных исследований на базе Больницы МЦ УДП РК и Медицинского Университет Астана. Деятельность Института геномных исследований будет направлена на разработку, внедрение и совершенствования геномных технологий в диагностике и лечении широкого спектра социально-значимых заболеваний, а также обучение казахстанских врачей - генетиков.

Компания BGI Genomics (КНР) предоставит необходимое оснащение для создания Института геномных исследований, обучит необходимые кадры как на своей базе в Китае, так и в Республике Казахстан.

В свою очередь Больница МЦ УДП РК предоставит готовую площадку для исследований в этой сфере. С 2018 года в Больнице МЦ УДП РК успешно функционирует современная персонализированная геномная лаборатория. Руководителем является д.м.н., профессор, главный внештатный генетик МЗ РК Гульшара Абильдинова. Подразделение оснащено современным оборудованием (секвенаторы, амплификаторы и др.) и предоставляет широкий спектр услуг в диагностике генетической патологии, как наследственной, так и онкологической. Активно внедряются новые виды исследований, на сегодняшний день - это 54 исследования.

Сотрудничество с Китаем позволит расширить диагностические возможности генетических исследований в Казахстане, обновить оборудование напрямую от производителя. Позволит внедрить контингетную модель пренатального скрининга, улучшить детекцию орфанных заболеваний, а также проводить научные исследования в этой области.