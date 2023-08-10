Врачи Больницы МЦ УДП РК будут лечить казахстанских спортсменов бесплатно

Больница Медицинского центра УДП РК и Казахстанский Союз спортсменов подписали меморандум об оказании бесплатной медицинской помощи, как действующим спортсменам, так и ветеранам спорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам директора Больницы Медицинского центра УДП РК Рустама Албаева, для лечения, реабилитации и восстановления действующих и бывших спортсменов в настоящее время созданы все условия.

На базе Больницы в феврале 2023 года был открыт Центр спортивной медицины. Врачи Центра ежегодно повышают свою квалификацию заграницей. Недавно врачи проходили обучение в Испании, в больнице Кирон Салюд у знаменитого профессора Рамон Кугата, который оперирует футболистов Большой Лиги.

Центр спортивной медицины Больницы МЦ УДП РК оснащен новейшим современным оборудованием и технологиями.

Фото: пресс-служба Союза спортсменов Казахстана

"Спортивная медицина - это не только операции, прежде всего, это профилактика, превентивные меры. Наши врачи проходили обучение в Испании. Все методики привезли сюда, активно оперируют. Также хочу отметить, что в Центре спортивной медицины не только спортсмены получают консультации и операции, но и любой гражданин Казахстана может получить эти услуги в рамках ГОБМП и ОСМС". Рустам Албаев

Также он добавил, что у Больницы уже есть пациенты из числа спортсменов. В основном за медицинской помощью обращаются борцы с различными травмами плечевого и локтевого суставов. Если артроскопию коленного сустава в Казахстане делают во многих больницах, то плечевой, локтевой сустав кроме как в стенах Больницы МЦ УДП РК никто больше не оперирует.

Фото: пресс-служба Союза спортсменов Казахстана

Руководитель Центра спортивной медицины Больницы МЦ УДП РК, врач-травматолог Аскар Баймухаметов отметил, что консультации и травматологические операции для спортсменов бесплатны.

"Наши спортсмены едут за рубеж, где им оказывают эти медицинские услуги за очень большие деньги. Теперь можно будет получить бесплатно в рамках нашего меморандума. Мы знаем, что профессиональный спорт - это спорт больших достижений, который часто связан с травмами, требующими оперативного лечения. В нашем Центре уже получали лечение такие именитые спортсмены, как Шавкат Рахмонов, Жансай Смагулов, Фируза Шарипова, и они продолжают радовать нас своими достижениями". Аскар Баймухаметов





Фото: пресс-служба Союза спортсменов Казахстана

Председатель Казахстанского Союза Спортсменов Азамат Карлыгашев считает подписание меморандума историческим событием. Также как и врачи Больницы, он акцентировал внимание на появившейся возможности для спортсменов получать медицинские услуги в больнице у себя в стране, особенно когда спортсмен заканчивает свою спортивную карьеру.



"До сих пор олимпийские чемпионы вынуждены были лечиться заграницей. Не всегда они могли получить специализированные медицинские услуги. У профессионального спортсмена, который достигает определенных результатов, как правило, много травм. Сейчас же в Казахстане есть Центр спортивной медицины, где созданы все условия, имеются тренажеры для восстановления. Теперь спортсменам никуда не надо ехать". Азамат Карлыгашев





Фото: пресс-служба Союза спортсменов Казахстана

Глава Союза подчеркнул, что спортивная общественность такой шанс уже восприняла позитивно.

"Члены национальной сборной обслуживаются и так бесплатно, а мы акцент делаем на ветеранах, спортсменах, которые закончили свою карьеру и не у каждого есть возможность получить квалифицированную помощь. У нас очень много случаев, когда наши чемпионы живут в областях, и у них нет возможности получить нужные медицинские услуги". Азамат Карлыгашев

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин говорит, что из-за больших нагрузок спортсмены в два-три раза чаще обращаются за медицинской помощью, чем другие люди.

"Допустим, профессионал травмировался, его восстановили, и он дальше выступает. Но самое главное - это где восстановился?! Важны хорошие условия, высококвалифированные специалисты и современное оборудование. Очень радует, что в Казахстане существуют больницы, которые готовы принимать профессиональных атлетов. Огромная статья семейных расходов спортсменов уходит на восстановление травм, которые получены во время выступлений. В основном, спортсмены ездили восстанавливаться заграницу. Но, нередко бывает так, что атлет уехал, реабилитировался, но неправильно и его карьера находится на грани срыва. Поэтому отрадно, что для спортсменов появился специализированный Центр спортивной медицины. Очень важно, что медицинские услуги будут доступны и для ветеранов спорт". Илья Ильин

Он признался, что сам с удовольствием станет пациентом данного Центра спортивной медицины.

Фото: пресс-служба Союза спортсменов Казахстана

Теперь Центр спортивной медицины Больницы МЦ УДП РК будет принимать пациентов из числа действующих и завершивших карьеру спортсменов на постоянной основе, в том числе и из регионов страны.

Центр спортивной медицины функционирует в Больнице МЦ УДП РК с начала 2023 года и принимает профессиональных спортсменов и пациентов со спортивными травмами.

Создание Центра спортивной медицины было обусловлено высоким уровнем возникновения травм у профессиональных спортсменов и обычных людей, занимающихся спортом. Под руководством высококвалифицированного травматолога Аскара Баймухаметова проводятся операции для спортсменов команд по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею, греко-римской борьбы.

С начала года в Центре спортивной медицины Больницы было проведено более 200 травматологических операций.

Фото: пресс-служба Больницы Медицинского центра УДП РК

РОО "Казахстанский союз спортсменов" - это первая в Казахстане добровольная некоммерческая общественная организация, объединяющая бывших и действующих спортсменов, работников физической культуры и спорта.

Деятельность Союза, созданного 21 мая 2020 года, нацелена на защиту прав и интересов спортсменов, тренеров, на поддержку детско- юношеского спорта, массового спорта, а также спорта для людей с ограниченными физическими возможностями и социально уязвимых слоев населения.

В настоящий момент число членов Союза составляет более 3.200 спортсменов и данное число постоянно растет.