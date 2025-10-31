#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Три новых спорткомплекса появятся в Семее

Три новых спорткомплекса появятся в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 12:52 Фото: акимат области Абай
Аким области Абай Берик Уали посетил ряд объектов в городе Семей. Глава региона ознакомился со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, возводимого в поселке Бобровка за счет частных инвестиций.

В Бобровке и жилом массиве Мурат, где проживает около 10 тысяч человек, недостаточно современных спортивных и социальных объектов. В двухэтажном здании предусмотрены игровые и борцовские залы общей площадью 720 кв. метров. Строительство стартовало в мае текущего года, завершить работы планируется в декабре.

Фото: акимат области Абай

Аким области поручил подрядчикам завершить строительство качественно и в срок.

"В этом комплексе смогут заниматься спортом не только жители Бобровки, но и жители близлежащего садоводческого массива "Мурат". В настоящее время аналогичный спортивный объект строится и в поселке Водный. Это позволит жителям отдаленных районов города вести здоровый образ жизни и заниматься массовым спортом", – отметил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Водный завершено на 70%. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, в микрорайоне Ұшактар реализуется совместный проект фонда "Самрук-Казына" и акимата области Абай – строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Общая площадь здания составит 1770 кв. метров, а территория – 1,1 га. Комплекс будет состоять из двух корпусов и сможет одновременно принимать до 115 человек. В нем предусмотрены залы для настольного тенниса (на 11 столов), борьбы, современный тренажерный зал, а также футбольные площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь следующего года.

Фото: акимат области Абай

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Семее расширяют число благоустроенных зон отдыха
10:59, Сегодня
В Семее расширяют число благоустроенных зон отдыха
В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК
17:16, 17 октября 2023
В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК
Аким области посетил социальные объекты Косшы
12:00, 15 декабря 2023
Аким области посетил социальные объекты Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: