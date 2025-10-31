Три новых спорткомплекса появятся в Семее

Аким области Абай Берик Уали посетил ряд объектов в городе Семей. Глава региона ознакомился со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, возводимого в поселке Бобровка за счет частных инвестиций.

В Бобровке и жилом массиве Мурат, где проживает около 10 тысяч человек, недостаточно современных спортивных и социальных объектов. В двухэтажном здании предусмотрены игровые и борцовские залы общей площадью 720 кв. метров. Строительство стартовало в мае текущего года, завершить работы планируется в декабре.

Фото: акимат области Абай

Аким области поручил подрядчикам завершить строительство качественно и в срок.

"В этом комплексе смогут заниматься спортом не только жители Бобровки, но и жители близлежащего садоводческого массива "Мурат". В настоящее время аналогичный спортивный объект строится и в поселке Водный. Это позволит жителям отдаленных районов города вести здоровый образ жизни и заниматься массовым спортом", – отметил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Водный завершено на 70%. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, в микрорайоне Ұшактар реализуется совместный проект фонда "Самрук-Казына" и акимата области Абай – строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Общая площадь здания составит 1770 кв. метров, а территория – 1,1 га. Комплекс будет состоять из двух корпусов и сможет одновременно принимать до 115 человек. В нем предусмотрены залы для настольного тенниса (на 11 столов), борьбы, современный тренажерный зал, а также футбольные площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь следующего года.