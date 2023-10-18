Аэропорт Астаны уйдет в операционное управление компании из ОАЭ

Казахстан подписал договор с Terminals Holding из ОАЭ, которая займется подготовкой взлетно-посадочной полосы к реконструкции и модернизации, а затем ей передадут операционное управление аэропорта Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, соглашение о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба было подписано в ходе рабочей поездки Алихана Смаилова в Туркестанскую область.

"Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом", – отметили в пресс-службе.

Также было отмечено, что с учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году.

Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.