Аэропорт Астаны уйдет в операционное управление компании из ОАЭ
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, соглашение о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба было подписано в ходе рабочей поездки Алихана Смаилова в Туркестанскую область.
"Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом", – отметили в пресс-службе.
Также было отмечено, что с учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году.
Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.