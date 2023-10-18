Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорт Астаны уйдет в операционное управление компании из ОАЭ

Аэропорт Астаны уйдет в операционное управление компании из ОАЭ Фото: primeminister.kz
Казахстан подписал договор с Terminals Holding из ОАЭ, которая займется подготовкой взлетно-посадочной полосы к реконструкции и модернизации, а затем ей передадут операционное управление аэропорта Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, соглашение о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба было подписано в ходе рабочей поездки Алихана Смаилова в Туркестанскую область.

"Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом", – отметили в пресс-службе.

Также было отмечено, что с учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году.

Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.

Читайте также

дерево
700-летнее дерево показали казахстанцам лесники ВКО
газификация
Ко Дню Республики газифицировано еще одно село в Актюбинской области
На сайте Naiza.tv появились фан-рейтинги
На сайте Naiza.tv появились фан-рейтинги
Елена Вебер
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления