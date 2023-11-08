Аэропорт Астаны переходит в управление компании из ОАЭ

Международный аэропорт Астана начал совместную работу с инвестором Terminals Holding из ОАЭ. Об этом 8 ноября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Как сказано в распространяемом сообщении, основная цель – развитие аэропорта Астаны как мультимодального хаба, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы с вложением инвестиций, увеличение мощности грузового терминала и пассажиропотока.

"Это позволит выполнять 20 операций взлета и посадки в час на взлетно-посадочной полосе. А площадь грузового терминала составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Международный аэропорт Астаны ведет работу по приему и отгрузке 11 тыс. тонн грузов в год". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Стоит отметить, что общая договоренность пока предусмотрена на год.

"В течение одного года инвестор изучит потенциал и рассмотрит возможности аэропорта Астаны. Затем будет рассмотрен вопрос о фактическом объеме инвестиций и заключении долгосрочного договора". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Соглашение о сотрудничестве с Terminals Holding было подписано 18 октября во время визита премьер-министра Алихана Смаилова в Туркестанскую область.

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Группа компаний Terminals Holding – авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, а также связанное с портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.