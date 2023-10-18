70% женщин в мире сообщают о домогательствах на работе, еще 22% терпят молча

О ситуации с гендерным насилием и мерах, которые необходимо принять, рассказали в Астане представители программы ПРООН "Луч света", сообщает Zakon.kz.

Как отметил на заседании "круглого стола" 18 октября консультант региональной программы "Луч света" ПРООН для Центральной Азии Хуан Беликов, оно из препятствий в борьбе с гендерным насилием – занижение показателей и недостаточная информированность.

"Жертвы могут очень неохотно сообщать о совершенных в отношении их преступлениях. По статистике, более 70% женщин в мире были жертвами сексуальных домогательств на работе хотя бы раз. Но к этому следует добавить еще 22% женщин, которые просто в этом не признаются, им стыдно об этом говорить". Хуан Беликов

По его словам, преимущество криминализации гендерного насилия уже в том, что она есть. Безусловно, такой тип преступлений должен быть наказуем по всей строгости закона. При этом у криминализации есть и минусы. В частности, она создает образ жертвы. Многие женщины не хотят ассоциироваться с таким образом, поэтому скрывают факты домогательств или насилия.

"Статистика показывает, что женщины находятся в более опасной среде, когда они дома, а не на улице. То есть, когда они в одном закрытом помещении со своими мужчинами. Женщины очень часто этого не осознают. Но главное, что этого не осознаем мы – мужчины. Мы в XXI веке живем с этим и до сих пор не осознаем". Хуан Беликов

Он подчеркнул, что важным элементом в борьбе с домашним и гендерным насилием является правильное распределение ресурсов.

"Зачастую политики считают: Мы приняли закон – проблема решена. Но нет никакой волшебной мощи слова. Закон – это огромный и важный шаг, но политическая воля в борьбе с гендерным насилием связана не только с появлением закона, не только со словами, но и с ресурсами. Посмотрите на свой бюджет и в этом бюджете какая часть выделена на борьбу с гендерным насилием. Если нет закона, то не потребуешь ресурсов. Но принятый закон не будет работать без должного объема финансирования". Хуан Беликов

Кроме того, по его словам, существуют культурные особенности и социальные нормы, которые никакими принятыми законами нельзя поменять.

"Также негативное влияние оказывают неадекватная реализация законодательных норм, повторная виктимизация, особенно в медиа, когда по телевидению показывают 15-летнюю девочку, ее лицо, ее дом, она превращается в повторную жертву. И повторная виктимизация становится для нее более опасной". Хуан Беликов

По мнению эксперта, гораздо важнее принимать профилактические меры, чем действовать реактивно, то есть, просто сажать преступников на максимальные сроки.

В Казахстане в конце прошлого года Министерство труда и социальной защиты населения выступило с предложениями по борьбе с домогательствами на рабочем месте. Специалисты МТСЗН провели исследование среди женщин, чтобы выяснить картину сексуальных домогательств. Среди наиболее часто допускаемых видов харасмента женщины отметили неприятные прикосновения, флирт, ухаживания, попытки поцеловать (17%), неуместные шутки на сексуальные темы (16%), комментарии и жесты сексуального характера (16%).