Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат предложил повысить минимальный порог пенсии до уровня МЗП

Депутат предложил повысить минимальный порог пенсии до уровня МЗП Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Адиль Жубанов на заседании Мажилиса предложил провести пенсионную реформу в Казахстане, приравняв ставку минимальной пенсии в Казахстане к размеру МЗП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Жубанов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра по социальным вопросам Тамары Дуйсеновой сообщил, что выплата достойной пенсии пенсионерам является элементом защиты населения страны. По его словам, исходя из размера пенсии, можно определить уровень экономического развития страны, демографическую ситуацию и государственную политику в социальной сфере.

"Установленный государством минимальный размер пенсии – 57 853 тенге. Необходимо модернизировать пенсионную систему, при этом немаловажное значение имеет увеличение пенсии. В Казахстане минимальной пенсии едва хватает пенсионеру на еду, не говоря уже о лекарствах и правильном отдыхе. Президент поручил постепенно увеличивать размер минимальной заработной платы. В этом году  МЗП повысилась до 70 тыс. тенге, в следующем году поставлена задача повысить ее размер до 85 тыс. тенге", – указал он.

Он считает, что выравнивание минимальной ставки пенсии с МЗП должно быть одним из неотложных актуальных вопросов правительства. 

"Государство должно гарантировать гражданам получение пенсии не ниже уровня минимальной заработной платы. Предлагаю разработать новую пенсионную реформу и приравнять ставку минимальной пенсии к размеру минимальной заработной платы", – подчеркнул депутат.

2 декабря сообщалось, что закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" устанавливает минимальный размер заработной платы, МРП и другие расчетные показатели. Документом утверждено, что минимальный размер пенсии составит 53 076 тенге.

Читайте также

Казахстанские специалисты будут повышать квалификацию в Китае
Qazaqstan Investment Corporation договорился о сотрудничестве с китайскими компаниями
Обновленный Altel получил награды
Обновленный Altel получил награды
В Карагандинской области открылись новые лесопожарные станции
В Карагандинской области открылись новые лесопожарные станции
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления