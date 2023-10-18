Депутат предложил повысить минимальный порог пенсии до уровня МЗП

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов на заседании Мажилиса предложил провести пенсионную реформу в Казахстане, приравняв ставку минимальной пенсии в Казахстане к размеру МЗП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Жубанов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра по социальным вопросам Тамары Дуйсеновой сообщил, что выплата достойной пенсии пенсионерам является элементом защиты населения страны. По его словам, исходя из размера пенсии, можно определить уровень экономического развития страны, демографическую ситуацию и государственную политику в социальной сфере.

"Установленный государством минимальный размер пенсии – 57 853 тенге. Необходимо модернизировать пенсионную систему, при этом немаловажное значение имеет увеличение пенсии. В Казахстане минимальной пенсии едва хватает пенсионеру на еду, не говоря уже о лекарствах и правильном отдыхе. Президент поручил постепенно увеличивать размер минимальной заработной платы. В этом году МЗП повысилась до 70 тыс. тенге, в следующем году поставлена задача повысить ее размер до 85 тыс. тенге", – указал он.

Он считает, что выравнивание минимальной ставки пенсии с МЗП должно быть одним из неотложных актуальных вопросов правительства.

"Государство должно гарантировать гражданам получение пенсии не ниже уровня минимальной заработной платы. Предлагаю разработать новую пенсионную реформу и приравнять ставку минимальной пенсии к размеру минимальной заработной платы", – подчеркнул депутат.

2 декабря сообщалось, что закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" устанавливает минимальный размер заработной платы, МРП и другие расчетные показатели. Документом утверждено, что минимальный размер пенсии составит 53 076 тенге.