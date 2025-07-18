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Мир

Самый большой кусок Марса ушел с молотка

Метеорит с Марса продали на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 08:09 Фото: sothebys
16 июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали самый большой кусок Марса на Земле, сообщает Zakon.kz.

Его цена превысила 5 млн долларов, пишет The Guardian. Метеорит весом 25 кг, известный как NWA 16788, был найден охотником за метеоритами в ноябре 2023 года в пустыне Сахара. По информации Sotheby's, образец откололся от Красной планеты после столкновения с астероидом, а затем пролетел 225 млн км, пока не попал на Землю.

По размеру метеорит заметно опережает все известные аналоги: он примерно на 70% крупнее следующего по величине марсианского фрагмента. NWA 16788 занимает почти семь процентов от всего материала с Марса, который сейчас находится на Земле.

Фото: sothebys

Стартовая цена лота составляла от двух до четырех миллионов долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Его последняя ставка составила 4,3 млн, а с учетом комиссий и других расходов итоговая цена составила около 5,3 млн долларов. Практически сразу на сайте Sotheby's гордо заявили о закрытии аукциона по данному лоту.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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