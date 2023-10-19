Акмолинцы из социально уязвимых слоев населения получили ключи от новых квартир

В преддверии празднования дня Республики в микрорайоне Сары Арка города Кокшетау 65 семей категории СУСН получили новые квартиры. На церемонии вручения собрались родные и близкие новоиспеченных хозяев, которые нуждались в собственном жилье.

Две новые пятиэтажки, состоящие из 45 и 20 квартир расположены рядом.

"Сегодня 13 квартир получили дети сироты и оставшихся без попечения родителей, 15 квартир – многодетные семьи, 24 – социально уязвимые слои населения, еще 13 квартир – государственные служащие, работники бюджетных организаций и военнослужащие", – сообщили в акимате города Кокшетау.

Ключи от новых квартир торжественно вручил аким города Кокшетау Бауыржан Гайса. Градоначальник поздравил земляков с наступающим праздником, новосельцам пожелал счастливого празднования новоселья.

"Поздравляю вас с национальным праздником, днем Республики. Поздравляю всех, кто в преддверии этого дня стал обладателями новой недвижимости, ведь получить свое жилье – мечта каждой семьи. Уважаемые кокшетауцы, я выражаю огромную благодарность вам за труд и лепту, которую вы внесли в развитие города. Желаю крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и новых побед! Пусть в каждом доме будет изобилие и уверенность в завтрашнем дне", – поздравил присутствующих Бауыржан Гайса.

Фото: Алма Байгужина

Искреннюю радость в глазах новоиспеченных обладателей просторных и светлых квартир было не скрыть, ведь заветное жилье они ждали годами. С улыбкой на лице они получали ключи и каждый выражал благодарность государству, за такую возможность переехать в собственную квартиру в канун дня Республики.

"Я многодетная мать, ждала свою очередь 14 лет, ровно с того момента как родился младший сын, до сегодняшнего дня жили съёмной квартире, платили приличные суммы. Сегодня, благодаря государству мы получили четырехкомнатную квартиру в новом районе. Мне даже не верится ,что это произошло, и с минуты на минуту я получу заветные ключи", – поделилась радостью Наталья Панасюра.

Среди тех, кто стал обладателем новой квартиры есть Шолпан Нугуманова – многодетная мать, которая родила 14 детей, имеет 20 внуков и правнука. Она обладатель нагрудного знака "Күміс алқа" и труженик тыла. Ее дети бесконечно рады этому событию.

"Мы 17 лет стояли в очереди, сегодня получили долгожданную трехкомнатную квартиру, очень рады, я младшая дочка и живу с мамой. Заселились, счастью нашему нет предела, очень приятно, благодарны за такой подарок нашему акиму и отделу ЖКХ Кокшетау. День рождения мамы и день Республики будем отмечать в теплой, уютной и новой квартире", – поделилась радостью дочка Карлыгаш Нугманова.

Фото: Алма Байгужина

Сообщается, что строительство домов для очередников в регионе продолжается, ведется строительство 48 многоквартирных жилых домов, в том числе за счет бюджета строится 28 квартир. С начала года построено 6 жилых домов. До конца года планируется завершить строительство шести многоквартирных домов. Стоит отметить, что весной текущего года 100 семей в Кокшетау получили ключи от новых квартир.

Алма Байгужина