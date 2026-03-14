Көрісу күні подарил новоселье: в ВКО 20 семей получили ключи от квартир

В областном центре состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир жителям, нуждающимся в жилье. Мероприятие было приурочено к празднованию Көрісу күні в рамках декады Наурызнама, сообщает Zakon.kz.

Новоселами стали представители социально уязвимых категорий граждан, состоявшие в очереди на получение жилья, а также пятеро врачей.

Ключи от 20 новых квартир им вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Поздравляя новоселов, глава региона отметил, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

"Главная цель политики, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, – это повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни. В этом направлении в стране ведется масштабная работа, активно развивается жилищное строительство. Сегодня мы стали свидетелями еще одного радостного события – 20 семей получили ключи от новых квартир. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и детский смех", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Аким области подчеркнул, что регион продолжает активно развиваться. Согласно комплексному плану развития до 2030 года, население Усть-Каменогорска может вырасти до 500 000 человек. Поэтому объемы жилищного строительства будут расти и дальше.

Торжественная церемония прошла в праздничной атмосфере. Для новоселов этот день стал началом новой страницы жизни – со своим домом, стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. После вручения ключей участники мероприятия посетили новые квартиры.

Всего же в этом году планируется ввести почти 410 тысяч кв. м жилья (это свыше трех тысяч квартир).

Основной объем строительства придется на 47 многоквартирных жилых домов площадью более 318 тысяч кв. м. Кроме того, продолжится реализация программы "Одноэтажный Восток" и развитие индивидуального жилищного строительства.

По итогам прошлого года в регионе введено 407,4 тыс. кв. м жилья, что составило свыше 107% от годового плана и 101,4% к уровню 2024 года.