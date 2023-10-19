В Алматы безымянный сквер получит название

Подготовлен совместный документ акимата и маслихата Алматы "О присвоении наименования скверу", сообщает Zakon.kz.

"Присвоить наименование "Сквер Ататүрік" безымянному скверу по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Аль-Фараби, восточнее проспекта С. Сейфуллина, между зданиями Народного банка и театром "Almaty Theatre"", - говорится в документе.

В акимате города пояснили, что такое название для сквера предлагается в честь 100-летия Турецкой Республики и в преддверии 10-го Саммита Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 года в Астане. В сквере планируется установить памятник и присвоить имя основателя современного турецкого государства, первого президента Турции Мустафы Кемаль Ататюрка.

Также говорится, что при подготовке документа учтено мнение населения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.