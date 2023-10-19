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В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"

В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория" Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с жителями мкр. "14-я территория" в рамках своего рабочего объезда. В течение 7 лет в данном микрорайоне существовала проблема, связанная с незавершенными инженерными сетями.

"Мы семь лет сидели в этой грязи и разрухе", – посетовали местные жители.

"В прошлом году первая моя поездка была к вам", – напомнил Ерболат Досаев, который посетил данный микрорайон одним из первых после своего назначения на должность акима Алматы.
Жители мкр. "14-я территория" поблагодарили главу города, отметив, что наконец, по его поручению, их вопросы, связанные с инженерными сетями, стали решаться.
"По работам, связанным с прокладкой инженерных сетей, мы ускоримся, теплая погода позволяет завершить работы по дорожному покрытию. И останется самое главное – подключение, надеемся, что до 30 ноября мы все закончим. По тротуарам в районном акимате мне сказали, что с вами советуются. Бывает иногда, когда завершены все работы, жители обращаются с просьбами все исправить. В рамках благоустройства данные полномочия переданы акимам района, бюджеты мы им нарастили. Они сами уже принимают решения. Я прослежу", – сказал аким Алматы.
Решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр

Фото: пресс-служба акимата Алматы


"Сотрудники акимата района слышат наши просьбы и реагируют", – ответили ему жители мкр. "14-я территория", попросив ускорить вопрос с уличным освещением.

Ерболат Досаев разъяснил, что акимат Алматы выиграл суд против частного партнера.

"Мы наконец-то первый суд выиграли, скорее всего со стороны подрядчика будет подана апелляция. Но насчет освещения - этот вопрос тоже обязательно будет решен", - сказал он, добавив, что средства по проведению работ по наружному освещению будут переданы районному акимату, который заключит прямой договор с подрядчиком.

В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом это позволит ускорить реализацию заявок жителей по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что консорциум из трех компаний ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project", с которым в 2018 году акиматом Алматы был заключен договор государственно-частного партнерства, не соблюдал свои обязательства. В связи с чем росли жалобы алматинцев на плохое или отсутствие освещения в городе. В октябре 2023 года состоялся суд, который удовлетворил иск городского акимата.

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