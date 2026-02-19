#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Общество

Казахстанка воровала у сестры украшения и делала ставки в казино

В Павлодаре женщина воровала украшения для ставок в казино, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 04:00 Фото: pixabay
Жительница Павлодар воровала в ювелирном магазине своей сестры золотые изделия и играла в онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

За несколько месяцев она вынесла серьги, кольца и цепочки на сумму свыше 164 млн тенге. Примечательно, что делала она это в ювелирном магазине своей сестры, в котором работала. С украшений она срывала пробы и бирки, сдавала их в ломбард, чтобы делать ставки в онлайн-казино. Об этом передает телеканал "Astana TV".

Суд приговорил ее к семи годам заключения, но отсрочил наказание на два года, поскольку подсудимая воспитывает двух детей.

"Суд с учетом смягчающих уголовное наказание подсудимой наличие на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребёнка, при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу признал К. виновной по статье 189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с материальной ответственностью сроком на пять лет", – прокомментировала решение суда пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.

В Алматы задержали подозреваемого в квартирных кражах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Контрабанда брендовых украшений: казахстанку и таможенника задержали в Астане
12:22, 20 октября 2023
Контрабанда брендовых украшений: казахстанку и таможенника задержали в Астане
В Казахстане продавать ювелирные украшения будут по новым правилам
12:20, 04 апреля 2025
В Казахстане продавать ювелирные украшения будут по новым правилам
Организаторов онлайн-казино задержали в Казахстане
11:14, 29 июня 2023
Организаторов онлайн-казино задержали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе
05:10, Сегодня
Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 19 февраля
04:37, 20 февраля 2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026 по итогам 19 февраля
Безумно счастлива: Софья Самоделкина подвела итоги выступления на Олимпиаде-2026
04:14, 20 февраля 2026
Безумно счастлива: Софья Самоделкина подвела итоги выступления на Олимпиаде-2026
Видео произвольной программы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026
03:31, 20 февраля 2026
Видео произвольной программы Софьи Самоделкиной на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: