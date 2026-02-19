Казахстанка воровала у сестры украшения и делала ставки в казино

Жительница Павлодар воровала в ювелирном магазине своей сестры золотые изделия и играла в онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

За несколько месяцев она вынесла серьги, кольца и цепочки на сумму свыше 164 млн тенге. Примечательно, что делала она это в ювелирном магазине своей сестры, в котором работала. С украшений она срывала пробы и бирки, сдавала их в ломбард, чтобы делать ставки в онлайн-казино. Об этом передает телеканал "Astana TV".

Суд приговорил ее к семи годам заключения, но отсрочил наказание на два года, поскольку подсудимая воспитывает двух детей.

"Суд с учетом смягчающих уголовное наказание подсудимой наличие на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребёнка, при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу признал К. виновной по статье 189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с материальной ответственностью сроком на пять лет", – прокомментировала решение суда пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.

