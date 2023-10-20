Флаг Казахстана установили на самой высшей точке Афин

В честь Дня Республики на самой высшей точке Афин – горе Ликавитос – взвился небесно-голубой флаг Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 октября 2023 года рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

"Жители и гости столицы Греции могли созерцать казахстанский флаг, установленный на высоте 277 м над уровнем моря. С вершины Ликавитоса – самого высокого из семи холмов, окружающих Афины, открывается самая красочная и обширная панорама столицы Греции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поднятие казахстанского флага на древнем и священном для греков месте символизирует дружбу между греческим и казахским народами.

"Уникальное поздравление было организовано Казахстанско-греческим Деловым Советом, основной миссией которого является продвижение сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций и культуры". Пресс-служба МИД РК

Греческая легенда гласит, что гору Ликавитос создала богиня Афина, уронившая на этом месте камень по пути в Акрополь. В античные времена на холме располагалось святилище "Зевса, обитающего на вершине". Ликавитос называют также "Волчья гора", так как название на греческом означает "роща, в которой живут волки".

16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

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Таким образом, 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики, восстановленный по инициативе Касым-Жомарта Токаева.